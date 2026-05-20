Seguridad alimentaria y arroz: decisiones técnicas para proteger a nuestro consumidor

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En Panamá, el arroz es el alimento base de la mesa panameña y un componente esencial de nuestra seguridad alimentaria. Por ello, cualquier decisión que impacte su abastecimiento, disponibilidad o precio debe abordarse con responsabilidad, rigor técnico y visión de país.

Hoy, el debate público en torno al arroz ha adquirido un tono que, si bien es comprensible por la sensibilidad del tema, corre el riesgo de simplificar una realidad compleja. La discusión no puede reducirse a posiciones a favor o en contra de medidas específicas; debe centrarse en cómo garantizamos, de manera sostenida, que el arroz llegue oportunamente a todos los hogares panameños.

Desde la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo), reiteramos un principio fundamental: respaldamos plenamente la producción nacional. El productor panameño es un pilar de la cadena agroalimentaria y su sostenibilidad es indispensable. Sin embargo, el abastecimiento nacional no puede gestionarse únicamente desde la producción; requiere planificación integral basada en datos reales y actualizados.

La cadena del arroz es un sistema interdependiente. Involucra la producción agrícola, la capacidad de molienda, los inventarios disponibles, el consumo proyectado, la logística de distribución y las condiciones del entorno internacional. En este contexto, el sector molinero cumple un rol clave como articulador: es el puente que conecta el esfuerzo del productor con la mesa del consumidor panameño.

Por ello, insistimos en la necesidad de fortalecer los mecanismos técnicos de evaluación del abastecimiento nacional. Panamá requiere, de manera permanente, análisis rigurosos sobre inventarios existentes, ciclos de cosecha, niveles de consumo actualizados, costos logísticos y escenarios de presión externa. Solo con esta información es posible anticipar riesgos y evitar decisiones tardías que terminen afectando al consumidor.

Las decisiones en materia de abastecimiento deben ser técnicas, preventivas y oportunas. Además, en un entorno global marcado por la volatilidad en los precios de insumos, energía y transporte, así como por tensiones geopolíticas que impactan los costos de producción, la planificación adquiere aún mayor relevancia.

A este entorno global se suma un factor local crítico: la declaración oficial de Alerta de El Niño por parte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), ente científico estatal que advierte una probabilidad del 85% de que el fenómeno continúe influyendo en el clima, lo que puede alterar los calendarios de siembra y poner en riesgo los cultivos, tal cual ha ocurrido en otros años. Aquí es cuando el tiempo se vuelve clave para la toma de decisiones.

Cuando las decisiones se toman tarde, las consecuencias suelen ser inevitables: presión sobre los precios, incertidumbre en la cadena y afectación directa al consumidor. Evitar estos escenarios es una responsabilidad compartida entre todos los actores del sistema agroalimentario.

En este sentido, es importante subrayar que la discusión sobre mecanismos complementarios de abastecimiento no debe interpretarse como una sustitución de la producción nacional, sino como parte de una gestión integral del riesgo. La prioridad es clara: que el arroz no falte y que el consumidor no asuma el costo de decisiones que pudieron haberse anticipado.

La experiencia internacional demuestra que los países que mejor protegen su seguridad alimentaria son aquellos que cuentan con sistemas de monitoreo, planificación y respuesta basados en evidencia. Panamá tiene la oportunidad de avanzar en esa dirección mediante espacios de coordinación técnica entre autoridades, productores, agroindustria y sector financiero.

Desde Analmo creemos firmemente en el diálogo institucional y en la construcción de soluciones técnicas. Nuestro rol, como gremio agroindustrial, es aportar información, análisis y propuestas que contribuyan a la estabilidad del sistema y al bienestar de la población. Esta visión está alineada con nuestro compromiso de actuar con transparencia, responsabilidad y enfoque en el interés nacional.

Somos conscientes de que el arroz es demasiado importante para los panameños; por ello, apostamos por la planificación, la coordinación y las decisiones basadas en datos reales y actualizados.

Proteger al consumidor panameño implica anticiparse, no reaccionar. Implica construir confianza entre los actores de la cadena y, sobre todo, asumir que la seguridad alimentaria es una política de Estado que debe estar guiada por criterios técnicos más allá de las coyunturas. Ese es el camino que proponemos y el compromiso que reiteramos con Panamá.

La autora es presidenta de la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo).