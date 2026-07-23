Seguridad: del corto plazo a la estrategia

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Un plan temporal de contención policial vs. una política pública de Estado para la conducción de la seguridad.

Durante las últimas décadas, la seguridad en la República de Panamá ha estado caracterizada por el tradicional pensamiento vertical y la implementación recurrente de planes operativos policiales, que son muy útiles, pero están orientados principalmente a contener el incremento de la delincuencia solo durante el ciclo presidencial de turno, sin ser sostenibles. Cada administración gubernamental ha diseñado su propio plan de contención policial con diferentes nombres: Mano Dura, Mano Amiga, Barrio Seguro, Uniendo Fuerzas, que al final son solo reforzamientos policiales temporales, incrementos de patrullajes, retenes, allanamientos y operativos que resultan muy útiles y reducen el temor ciudadano, mejorando la percepción de seguridad, es cierto; pero, al final, no pueden sostenerse en el tiempo y terminan perdiendo intensidad, produciendo solo resultados inmediatos y, generalmente, transitorios, mientras los factores que originan la inseguridad continúan.

Sin embargo, la constante evolución y mejora del crimen organizado, así como su capacidad de adaptación y diversificación, han evidenciado que la seguridad de Panamá ya no puede gestionarse mediante planes de contención policial reactivos, sino a través del desarrollo de un pensamiento político-estratégico y prospectivo que analice nuestro entorno actual y promueva la participación integral de todas las capacidades del Estado para desarrollar nuestra propia política nacional de seguridad, con el fin de reducir los riesgos y proteger a nuestra población y al territorio de amenazas actuales y emergentes.

La diferencia entre un plan temporal de contención policial y una política nacional de Estado para la conducción de la seguridad radica en que el primero busca estabilizar una crisis del momento, mientras que la segunda pretende transformar estructuralmente las condiciones que generan la inseguridad mediante la coordinación estratégica de los órganos e instituciones del Estado, para garantizar la seguridad, la paz y la estabilidad a través del tiempo y de los gobiernos. Además, las políticas de Estado son ratificadas y aprobadas por la Asamblea Nacional como leyes de la República. En consecuencia, un plan temporal de contención policial no puede ser la política nacional de seguridad, pero sí constituye una herramienta táctica útil que forma parte de la estrategia nacional de seguridad durante su conducción.

Panamá enfrenta desde hace décadas el desafío de evolucionar desde una visión táctica de la seguridad hacia una política nacional de seguridad que articule todos los recursos del Estado bajo un objetivo común: nuestra seguridad. Desde el primer intento, en el año 2000, con los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, hasta el año 2026, nuestro país, su realidad, su población y sus amenazas han cambiado profundamente en 26 años.

Nuestro escenario real de seguridad

Hay que comprender que Panamá entra en 2026 bajo un escenario de amenazas múltiples y complejas que están conectadas tanto al ámbito interno como al externo. Ya no enfrenta solamente la delincuencia común, sino que vive un entorno donde convergen el crimen organizado y su multicrimen, con su persistente intención de capturar sistemáticamente al Estado, los ciberdelitos y, además, la posibilidad latente de desastres.

Escenario interno: convergencia criminal y debilidad institucional

Internamente, Panamá enfrenta un problema de seguridad que ya no puede explicarse solo como “delincuencia común”. Nuestro país es considerado actualmente un espacio vital y estratégico por las redes criminales debido a su posición geográfica, el Canal, los puertos, el sistema financiero y su conexión entre Suramérica y Norteamérica.

Nuestra principal amenaza interna es que las pandillas locales ya actúan como subcontratistas del sistema criminal internacional; es decir, ejecutan labores de vigilancia, sicariato, transporte y custodia de drogas.

Además, las instituciones del Estado, lejos de actuar con una coordinación estratégica para alcanzar el fin común de la seguridad, experimentan diferencias interinstitucionales entre un Ministerio de Seguridad con gran voluntad política y un Órgano Judicial receloso de crear puentes, además de un sistema penitenciario colapsado.

Escenario externo

En el ámbito externo, Panamá continúa siendo objetivo de la persistencia del crimen organizado. Principalmente, estamos expuestos a la dinámica criminal proveniente de Colombia y México.

Repasando nuestro escenario actual: un crimen organizado en continua evolución; Panamá como objetivo estratégico de organizaciones criminales; la penetración estructural del crimen organizado; un sistema penitenciario colapsado; y la falta de coordinación interinstitucional para alcanzar el fin común de la seguridad, solo evidencian la necesidad de alinear todos los esfuerzos del Estado bajo un objetivo común, una estrategia y una norma única: la política nacional de seguridad, que trascienda el tiempo y los gobiernos. Para ello se requiere voluntad política y una actualización del enfoque estratégico.

El autor es militar de carrera, abogado y exdirector del Senafront.