‘Seguridad marítima’: el nuevo eje de nuestra política exterior

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Sincronía diplomática entre la OEA y la ONU: la defensa del pabellón nacional ante el tablero global mediante una lección de alta diplomacia y solidaridad hemisférica liderada por Panamá.

Esta gestión cobra una relevancia histórica dada la coyuntura actual, en la que Panamá ejerce una influencia estratégica dual sin precedentes. Mientras la embajadora Ana Irene Delgado Guerra lidera la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) de la OEA, la Misión Permanente de Panamá ante la ONU despliega una labor técnica y política de alto nivel en el Consejo de Seguridad. Esta pinza diplomática ha permitido que la voz de Panamá resuene en Nueva York y Washington de forma sincronizada, denunciando la interferencia en la navegación comercial como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. La coordinación entre ambas misiones subraya un Estado que actúa con una sola estrategia: proteger el pabellón nacional en cada foro donde se tomen decisiones de seguridad global.

Es imperativo resaltar que esta presencia en los máximos organismos de seguridad otorga al país una plataforma única para incidir en la estabilidad internacional sin comprometer nuestra histórica neutralidad estratégica. La labor del equipo de la Misión Permanente en la OEA ha sido fundamental para capitalizar este momento, elevando la “protección de líneas de suministro marítimo” a una prioridad de la agenda hemisférica, mientras en la ONU se refuerza el respeto al derecho del mar.

El mayor logro diplomático de esta jornada ha sido la “Declaración conjunta en apoyo a la soberanía de Panamá”, emitida el 28 de abril junto a Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago. Este documento no es un simple formalismo; es un blindaje político que reconoce la soberanía de Panamá sobre su flota y rechaza de forma unánime las presiones externas que pretenden vulnerar nuestra jurisdicción marítima. Al lograr que las potencias y socios regionales cierren filas en torno a nuestra bandera, se ha transformado un conflicto bilateral en una causa común, blindando el ejercicio de nuestra soberanía en aguas internacionales sin abandonar nuestra vocación de país mediador.

La estrategia de Panamá ha sido quirúrgica. En lugar de recurrir a retóricas vacías, se han utilizado los canales oficiales con precisión, desde el comunicado diplomático del 22 de abril tras la incautación del buque “MSC Francesca” hasta la consolidación de este bloque regional. Es el resultado de una gestión que entiende que la seguridad de nuestra flota es indivisible de la seguridad del continente y que la neutralidad estratégica no significa indiferencia, sino la defensa activa del derecho internacional.

Finalmente, esta crisis deja una lección fundamental sobre el ejercicio de la alta diplomacia. Panamá ha demostrado que, ante tensiones geopolíticas que no son de su competencia directa ni de su responsabilidad, la respuesta debe ser la de un Estado que conoce su valor estratégico. Gracias a la labor coordinada de sus misiones ante la OEA y la ONU, el país ha navegado con éxito en aguas turbulentas ajenas, protegiendo el primer registro de marina mercante del mundo de ser convertido en rehén de conflictos de terceros generados por los choques de las grandes potencias.

En esta dinámica, surge la “seguridad marítima” como un eje nuevo de nuestra política exterior para salvaguardar el interés nacional, la navegación y la integridad de nuestro registro, en un ejercicio certero de soberanía nacional.

El autor es analista de relaciones internacionales y seguridad multidimensional.