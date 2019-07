El semáforo... señor presidente

Así como los semáforos con sus luces verdes, amarillas y rojas ordenan el tránsito de automóviles, bicicletas y peatones, en el mundo privado y en el mundo público es conveniente aplicar las luces de semáforo a nuestras acciones para ser más eficientes, y - sobre todo - para evitar accidentes y tragedias.

El presidente Cortizo, quien ha tenido un arranque positivo y a la vez ha logrado iniciar su comunicación en forma eficaz y efectiva, haría bien en manejarse hipotéticamente también con un semáforo. Si la luz está verde... siga adelante, incluso hundiendo el acelerador, porque el campo está libre. Si aparece la luz amarilla en algún tema… reduzca la velocidad y póngale mucha atención al tema y sus riesgos (por ejemplo, el nombramiento del jefe del departamento legal de Pandeportes y su aparente conflicto de interés, contrario a su plan de Buen Gobierno transparente). Es momento de corregir – de tajo – el motivo de la luz amarilla antes de que esta se ponga roja y amenace con parar el movimiento positivo y la velocidad que lleva hacia adelante. Parece algo pequeño y sin mayor importancia, pero es un lunar que ensucia la marca blanca y positiva del nuevo gobierno. Es mejor borrar el lunar y que el suceso pase de inmediato al olvido. La buena percepción se daña con el cúmulo de cositas o lunares que van cambiando el color de la gestión, y aun cuando no sea la realidad, la mala percepción se convierte en verdad y luego es casi imposible cambiarla.

Todos sabemos que armar un gobierno es complejo y que lo normal es que se cuelen algunos que no llenan el perfil coincidente con el plan de gobierno; eso es normal y entendible. Pero cuando se manifiesta el problema, lo que no es normal es no corregirlo de inmediato y dejar que el pequeño lunar se vaya convirtiendo en tumor. “¡No habrá intocables!”. Estas palabras del presidente resonaron positivamente en toda la ciudadanía; hay que aplicarlas, aun cuando se trate de un pequeño lunar.

La Asamblea. La Asamblea Nacional está conformada por una gran mayoría de diputados nuevos de todos los partidos políticos tradicionales, además, ahora con una bancada histórica de jóvenes diputados independientes. Durante la ceremonia de instalación de este órgano del Estado se debió aprovechar el momento para que la Asamblea se lavara la cara y arrancara con el mismo positivo conque se inició el nuevo gobierno. Acordaron que una nueva cara, el diputado Marcos Castillero, fuera el presidente y este fue electo por unanimidad, incluso con el voto de confianza de la bancada independiente.

Pero ese hecho resultó ser el “azúcar”. La maleantería que había contribuido con el “destrampe” de la imagen de ese primer órgano del Estado se puso de acuerdo y logró ocupar el resto de la junta directiva, la secretaría y subsecretaría, y pretende presidir las comisiones más importantes. Lograda su conspiración (son pocos, pero dominan), iniciaron con los mismos discursos e intenciones que desprestigiaron a la Asamblea… y le gritaron a nuestra ciudadanía: aquí estamos, “duélale a quien le duela!”. Amenazaron (“¡Aquí te espero!”) y acusaron a los nuevos diputados de “puristas y mentirosos”. El mensaje al presidente y su gobierno: “hacemos lo que nos da la gana”… “digan lo que digan”… ¿Y qué?,¡¿qué?!”.

Delicado obstáculo para el presidente y su gobierno. Cortizo prometió respetar la separación de los poderes, como debe ser, pero de allí a que le dañen su gobierno hay un trecho largo. El presidente de la Asamblea tiene una tarea brava por delante, ya que los diputados de su propio partido establecieron una ruta contraria a su propio gobierno. En este campo el semáforo ya es amarillo, tornando a rojo. Como maneje el presidente el problema planteado por la maleantería minoritaria de su propio partido, definirá su gestión, incluyendo cómo saldrá de la Presidencia dentro de cinco años. Siempre que el presidente no caiga en la trampa de querer resolver con dinero, como se ha hecho en los últimos 10 años, tendrá como aliada a la ciudadanía. A los rabos de paja, ¡un pisotón! Y a lograr la luz verde que espera el país que lo eligió presidente.

¡Ojo al “semáforo”, señor presidente!

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’