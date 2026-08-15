Panamá, 15 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 15 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    jUSTICIA

    Sentencia anticipada: ¿celeridad real o premura procesal?

    Manuel Oberto Solanilla
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Sentencia anticipada: ¿celeridad real o premura procesal?
    Código Procesal Civil (CPC) de Panamá. Imagen generada con IA

    La entrada en vigor de la Ley 402 de 2023, que instituye el nuevo Código Procesal Civil (CPC) en Panamá, ha inaugurado un “giro copernicano” en nuestra cultura forense. Entre las figuras más disruptivas de este andamiaje orientado a la oralidad emerge, con especial vigor, la posibilidad de una sentencia anticipada, una herramienta que promete erradicar la mora crónica que convertía al proceso escrito en una “misa jurídica” de ritos interminables.

    Desde la cátedra, hemos sostenido que la justicia en un tiempo razonable no es solo un anhelo, sino un mandato constitucional y convencional. El nuevo CPC materializa esta premisa mediante una arquitectura de audiencias —preliminar, final y especial— diseñadas para la concentración y la inmediación. Sin embargo, es en la audiencia preliminar donde el adelanto del fallo revela su naturaleza multipropósito.

    De acuerdo con el artículo 255, numeral 6, del CPC, si, una vez fijado el objeto del litigio, el juzgador determina que la controversia se reduce a una cuestión de puro derecho o que los hechos admitidos excluyen la necesidad de practicar pruebas adicionales, el proceso puede —y debe— culminar in situ. En este escenario, el juez, tras oír los alegatos de conclusión de los apoderados, está facultado para dictar sentencia de forma inmediata. Esta capacidad de resolución in situ no es un mero atajo formal; es el ejercicio de una gestión activa que evita que el expediente regrese al estado de parálisis administrativa que caracterizaba al régimen anterior.

    Esta mutación del rol del juez, que pasa de ser un observador pasivo a un director con capacidad de resolución in situ, impone paralelamente un desafío hercúleo al abogado litigante. Ya no basta con la retórica circular del papel; la oralidad exige el dominio de la técnica argumentativa y una preparación exhaustiva desde la etapa preparatoria. Un adelanto del fallo solo es justo si el debate previo ha sido lo suficientemente vigoroso y depurado en la audiencia preliminar, la cual actúa como el eje de saneamiento del juicio.

    No obstante, como académicos, debemos advertir sobre el riesgo de la reserva de escritura o la falta de pericia de los operadores. El éxito de esta reforma no reside solo en la norma, sino en la ética y la competencia de quienes la ejecutan. La sentencia anticipada debe ser la respuesta a un litigio maduro y no una salida expedita por comodidad administrativa.

    Panamá se encuentra ante un momento fundacional. El tránsito de un sistema de desconfianza y lentitud a uno de lealtad procesal y debate abierto es nuestra apuesta más ambiciosa por la paz social. Corresponde ahora al foro y a la judicatura velar por que esta celeridad no sacrifique el rigor del derecho sustantivo, garantizando que la sentencia anticipada sea, efectivamente, el vehículo hacia una justicia pronta y, sobre todo, efectiva.

    El autor es abogado.

    Manuel Oberto Solanilla

    Última Hora

    • 02:00 Sentencia anticipada: ¿celeridad real o premura procesal? Leer más
    • 01:53 Falcao descarta, por ahora, volver a las canchas en Panamá Leer más
    • 01:45 Trece balboas: daga y venda por la misma mano Leer más
    • 01:30 Manglares de Panamá Viejo: el escudo natural de la capital Leer más
    • 01:20 La diplomacia que no siempre se ve Leer más
    • 01:15 El café hizo su parte Leer más
    • 01:10 La importancia de la transmisión oral a la nueva generación por medio del mundo virtual Leer más
    • 01:00 La experiencia del cliente también está en el estado de resultados Leer más
    • 00:59 Privacidad: no basta con tener una política  Leer más
    • 00:50 Tras evasión en La Joyita, paquetes para reclusos serán recibidos una vez al mes Leer más