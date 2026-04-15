Separación de poderes vs. caudillismo

Exclusivo

La separación de poderes constituye uno de los pilares esenciales de todo sistema democrático. Su finalidad es evitar la concentración del poder en una sola autoridad, garantizando un equilibrio institucional que permita la protección de los derechos fundamentales, el respeto al Estado de derecho y la estabilidad del orden constitucional. Este principio, desarrollado desde la teoría clásica de Montesquieu, se materializa en la existencia de tres órganos independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno con funciones claramente delimitadas y mecanismos de control recíproco.

En la práctica, la vigencia de la separación de poderes no depende únicamente de su consagración normativa, sino del comportamiento de quienes ejercen funciones públicas. La institucionalidad democrática exige no solo respeto formal a las competencias, sino también una cultura política basada en la prudencia, la legalidad y la autorrestricción. Es precisamente en este punto donde emergen riesgos significativos cuando se adoptan actitudes de corte “caudillista”, caracterizadas por el ejercicio personalista del poder, la desconfianza hacia las instituciones y la tendencia a sobrepasar los límites legales bajo la justificación de intereses superiores.

En días recientes, la actuación de un funcionario de alto nivel, al interrumpir una diligencia judicial en curso —derivada de una investigación iniciada por su propia institución por la presunta comisión de delitos contra la administración pública por parte de un exvicepresidente— plantea serias preocupaciones desde la perspectiva del orden democrático. Este tipo de intervención no solo resulta improcedente desde el punto de vista jurídico, sino que evidencia una peligrosa confusión entre los roles institucionales y una inclinación hacia prácticas que debilitan el sistema de frenos y contrapesos.

La Contraloría General de la República —en su función fiscalizadora— tiene la responsabilidad de investigar y remitir los hallazgos a las instancias correspondientes. Sin embargo, una vez judicializado el proceso, corresponde exclusivamente al Órgano Judicial conducir las diligencias conforme a la ley. La irrupción de una autoridad administrativa en un acto propio de la jurisdicción no solo vulnera la independencia judicial, sino que envía un mensaje preocupante: que el poder puede imponerse por encima de las reglas cuando así lo decide quien lo detenta.

Este tipo de conductas trascienden el caso concreto. Su impacto es sistémico, pues erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y debilitan la percepción de imparcialidad en la administración de justicia. Cuando los límites entre poderes se difuminan, el ciudadano deja de ver en el Estado un garante de derechos y comienza a percibirlo como un espacio de arbitrariedad, donde las decisiones dependen más de voluntades individuales que de normas objetivas.

Además, las actitudes caudillistas representan una amenaza directa al statu quo democrático, entendido no como una defensa de privilegios, sino como la preservación de un orden basado en reglas claras, previsibles y aplicables a todos por igual. La democracia no se sostiene únicamente en elecciones periódicas, sino en la fortaleza de sus instituciones y en la observancia estricta de los límites al poder.

En este contexto, resulta imperativo reafirmar la importancia de la separación de poderes como garantía de libertad y justicia. Las autoridades públicas deben comprender que el ejercicio del poder está condicionado por la ley y que cualquier extralimitación, por más bien intencionada que se alegue, socava los fundamentos mismos del sistema democrático.

La defensa de la institucionalidad no es una tarea exclusiva de los órganos del Estado, sino también de la ciudadanía, de la academia y de los profesionales del derecho. Solo a través de una vigilancia constante y de una firme exigencia de respeto a las normas podrá evitarse que prácticas personalistas y autoritarias se normalicen.

En definitiva, la separación de poderes no es un concepto abstracto, sino una garantía concreta de que nadie está por encima de la ley. Cuando esta se ve amenazada, no está en juego únicamente un procedimiento, sino la esencia misma de la democracia.

El autor es abogado.