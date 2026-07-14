¿Será que esperamos a que amanezca para ver qué nos trae el futuro?

Los partidos tradicionales han dado claros ejemplos de cómo se maneja la política en este país y para los efectos en gran parte de la región, aunque por fuera pareciera que es diferente.

Hace algunos años atrás cuando tres candidatos por la libre postulación irrumpieron en la política y llegaron al hemiciclo legislativo, no solo dieron una gran sorpresa, sino que se convirtieron en la piedra en el zapato de esos políticos tradicionales que nunca se imaginaron que estos “jóvenes” iban a moldear un camino totalmente diferente a lo que nos tenían acostumbrados.

En las últimas elecciones, dos de esos lobos solitarios, que habían anunciado que no buscarían la reelección, apoyaron de una manera poco usual, a un grupo de “pelaos” y, para sorpresa de muchos, se convirtieron en una nueva fuerza política, obteniendo mas curules que cualquier otro partido.

A un poco más de dos años desde que llegaron a sus curules, si bien es cierto no se han mantenido tan unidos como iniciaron, siguen marcando una diferencia y en muchas ocasiones convirtiéndose ya no en una piedra sino más bien en una roca y no necesariamente en los zapatos de algunos.

En mas de una ocasión se han convertido en ese “altoparlante” de muchas personas que consideraban que no tenían voz para expresar las cosas que les molesta o que sencillamente no les gusta. Otros, han pisado callos y no pocos pareciera que han tomado rutas diferentes o sencillamente no caminan al mismo ritmo al que, quienes lo eligieron, pensaron que lo harían.

Desde mi balcón veo que muchos sienten que la campaña electoral del 2029 ya empezó, pero debo diferir pues creo que todavía tenemos un año más, antes que empecemos a ver definiciones políticas, posibles alianzas y estrategias mucho mas complejas que a las que estamos acostumbrados a ver.

Pienso que hoy por hoy, la “lucha política” se ha trasladado a la Asamblea Nacional y que será ahí donde veremos “muñequeos”, negociaciones y hasta lucha de pulgares así que hay que prepararse para un año muy difícil para todas las partes; hay temas candentes, por llamarlos de alguna manera, que servirán de base para negociación y acuerdos dentro y fuera de recámaras.

Lo que si está demostrando el ejecutivo es que su equipo tiene juego de cintura. No se que tanto podrá negociar, pero el primer paso lo dieron en la dirección deseada. Esto tiene un costo, que a lo mejor no se percibe todavía, pero de aquí a octubre será mucho mas notorio. Hay que ver como salen los votos a la hora de aprobar el presupuesto general, así como un par mas de leyes que están dando vueltas por ahí.

La alianza que apoyó a la actual junta directiva parece que se pegó con “salivita”, pero hay que esperar a la conformación de las comisiones y quienes la presiden para realmente poder opinar si cambiaron la saliva por un pegamento mas resistente. Igual hay que monitorear la planilla estatal para ver si se pagan o no favores. Confío que no se incremente y que tampoco lo haga la del legislativo.

Los que van y vienen podrían convertirse en el fiel de la balanza y digo podrían, pues las negociaciones podrían dejar no muertos, pero varios heridos de guerra, que habrá que recoger y sanar, como en cualquier batalla, ¿verdad?

Proyectos como las reformas al reglamento interno, las reformas electorales, cambios al sistema educativo nacional, leyes anticorrupción y que defiendan la transparencia en todos sus aspectos y, como estas, varias más, nos podrán dar un indicio de si se quiere legislar para quienes los eligieron o si en el 2029 habrá que volver a hacer una limpieza, como se hizo en el 2024.

Por alguna razón me huele que los cortesanos estarán bastante ocupados en estos 2 semestres que se nos vienen encima. Y mas aún que no terminamos de recuperarnos de algunos golpes económicos que hemos heredado, principalmente de las últimas administraciones, lo cual seguramente se usará como la varita mágica y cura de todos los males.

El autor es dirigente cívico y analista político.