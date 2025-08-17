Si Panamá fuera caminable

Exclusivo Suscriptores

Aprender a caminar es uno de los grandes hitos en la vida de cualquier bebé. Sin embargo, al menos en la Ciudad de Panamá, parece que cuanto más crecemos, más se nos olvida caminar. Este olvido no sucede por decisión propia, sino por cómo está construida nuestra ciudad, ya que esa construcción no prioriza al peatón.

Todos los 17 de agosto, el mundo conmemora el Día Mundial del Peatón. En esta fecha, en 1897, se registró en Londres el primer accidente vehicular fatal. Desde entonces, el día se utiliza para crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan los peatones y los beneficios de crear ciudades más caminables. Hoy quiero que imaginemos qué pasaría si la movilidad en Panamá fuera al revés, si se priorizara al peatón. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestra gestión pública?

En lo individual, la evidencia es clara: tendríamos una sociedad más saludable, tanto física como mentalmente. En ciudades que priorizan al peatón, las personas caminan entre 30 y 40 minutos diarios, y eso no es en la caminadora, sino en sus actividades diarias: caminando al trabajo, a la escuela o al supermercado. Esta actividad supera los 150 minutos de ejercicio semanal moderado recomendados para tener una buena salud física. Un cambio de esta magnitud ayudaría a combatir las principales causas de muerte en los panameños, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Adicionalmente, caminar reduce el riesgo de depresión hasta en un 25%, resultando en una mejor salud física y mental para todos.

La caminabilidad va más allá de lo individual. Construir ciudades orientadas al peatón fortalece los lazos comunitarios, fomenta la seguridad vecinal y dinamiza la economía local. Al depender menos del auto, se reduce el tráfico y los ciudadanos ganan horas valiosas que pueden dedicar a su familia, amigos y vecinos. Una ciudad que invita a pasar más tiempo afuera crea “ojos en la calle”: la idea de que la presencia de personas en la calle aumenta la sensación de seguridad y reduce el riesgo de delitos. Este tiempo afuera también impulsa la economía. Estudios muestran que, en áreas caminables, los comercios locales prosperan y surgen más oportunidades de empleo. Esta combinación de sostenibilidad social y económica es clave para construir sociedades fuertes.

Por último, la caminabilidad mejora la gestión pública. Las ciudades que priorizan al peatón generan más ingresos y son más baratas de mantener. En Arlington, Virginia, la ciudad convirtió el 10% de su superficie en un área caminable de alta densidad; 30 años después, esa área produce el 50% de los ingresos fiscales. Este tipo de ciudades son entre 10 y 20 veces más baratas de construir, mantener y operar por metro cuadrado que las que dependen del carro. Una ciudad bien organizada, enfocada adecuadamente en la caminabilidad, nos ahorraría dinero y nos ganaría la confianza de los ciudadanos, algo que Panamá necesita desesperadamente.

Al conmemorar el Día Mundial del Peatón, recordemos la primera cosa que aprendimos a hacer: caminar. Pensemos en cómo nuestro entorno nos condiciona a tomar ciertas decisiones y comprometámonos a rediseñar nuestra ciudad para que caminar vuelva a ser la forma más natural, segura y placentera de movernos.

La autora es amiga de la Fundación Libertad, comunicadora y creadora de contenido sobre urbanismo y ciudades.