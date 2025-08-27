Si por acá llueve, por Gringolandia no escampa

Exclusivo Suscriptores

Enterémonos de una importante razón por la cual el Desquiciado quiere que todo lo que se construya, maneje o contrate en Panamá sea por empresas gringas.

En información publicada en inglés en la edición del 25 de agosto de 2025 de The New York Times se menciona que “Trump está utilizando su discreción para alcanzar sus metas políticas” y, además, que en todo el gobierno “él está aplicando la ley de manera selectiva” (traducción libre).

Trump ordenó a las instancias gubernamentales detener la aplicación de la ley que hace ilegal que las empresas estadounidenses sobornen a gobiernos extranjeros. El procurador general indicó al Departamento de Justicia que no se preocupara por la ley que exige a los lobbyists extranjeros declarar sus actividades (traducción libre).

Una de las afirmaciones del Desquiciado era que, en el caso de Panamá, las compañías gringas no podían competir en grandes proyectos porque no pagaban coimas como otras empresas extranjeras. Con esta orden ejecutiva quiso ponerlas al mismo nivel que los “coimeros”. Por eso debemos estar atentos a lo que suceda en la asignación de contratos y licitaciones.

Actualmente en Panamá están en discusión varios megaproyectos, como los puertos de Cristóbal y Balboa. Esta transacción —detenida por China— consistía en concesiones principalmente al fondo estadounidense BlackRock. ¿Será que BlackRock ofreció “incentivos” al gobierno gringo para que lo apoyara en dicha operación? Localmente, se espera el fallo de inconstitucionalidad de esos contratos. ¿Debemos ponernos nerviosos? Todavía está caliente la jugada de los magistrados de la no muy honorable Corte Suprema de perpetuarse jugosas jubilaciones, con el argumento de que “se requería una buena remuneración para evitar tentaciones”. Imaginemos del tamaño de las “tentaciones” que BlackRock o Li Ka-shing pudieran aportar como cereza del pastel para lograr sus beneficios. Hasta ahora, el proceso de estudios y eventuales fallos duerme el sueño eterno. ¿Será que no se ponen de acuerdo?

Otro megaproyecto es el tren hacia Chiriquí y la frontera con Costa Rica, que está en su etapa inicial de definición de ruta. El Desquiciado ha manifestado que quiere empresas gringas en el proyecto, pero en la realidad ninguna les llega a los talones a las chinas en eficiencia, experiencia y costos. ¿Será que ya tiene en la mira a otro BlackRock para sus posibles negociados?

También está el proyecto del gaseoducto que quiere construir la Autoridad del Canal de Panamá en terrenos de su propiedad. Me parece que hay opciones mejores y más seguras: seguimos poniendo todos los huevos en la misma canasta, y no pasa un solo día sin que salga a relucir que el Desquiciado y sus secuaces quieren retomar “su canal”. Sería más lógico y seguro que dicho gaseoducto se construya en Chiriquí o Bocas del Toro, donde ya existe una empresa con servidumbre y experiencia comprobada por años.

La ACP, por su parte, tiene proyectos en Corozal e Isla Margarita y probablemente termine con los puertos de Balboa y Cristóbal, a la espera de fallos de la Corte. ¿Por qué no pensar en una visión más amplia y segura, aprovechando las aguas profundas de Chiriquí y Bocas para construir megaportuarios en ambos océanos? Estos, complementados con zonas industriales, podrían atraer empresas extranjeras que aprovecharían la tarifa única de 10% que el Desquiciado asignó a Panamá. Sería una oportunidad para convertirnos en un centro logístico mundial, con empresas europeas y asiáticas —como Vietnam o Corea del Sur— instalándose aquí, ya que los aranceles que pagan en Gringolandia son muy superiores a ese 10%.

Estos megaproyectos requieren una red vial y ferroviaria eficiente, que conecte con el tren hacia la frontera y eventualmente hacia Centroamérica. Tenemos que reconocer el error que fue obligarnos a salir de la Ruta de la Seda: revivir esa iniciativa es impostergable.

Para terminar, reitero que la soberanía territorial en Panamá está peor que antes. Cuando existía la Zona del Canal, los gringos mandaban en ella, pero no se metían con el resto del país. Ahora se inmiscuyen en todo, y solo se hace lo que ellos permiten. Hemos subordinado la soberanía a pedir permiso.

El autor es ciudadano.