Soberanía funcional: la ley que le falta al país

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Panamá necesita urgentemente incorporar la “soberanía funcional” en su legislación estratégica para garantizar el control autónomo de sus infraestructuras críticas ante crisis globales.

Panamá ha aprendido, a través de los hitos más profundos de su historia republicana, que la soberanía no se defiende únicamente con banderas, discursos encendidos o memoria histórica. En pleno siglo XXI, la integridad de la nación también se juega en escenarios invisibles, pero determinantes: en los cables submarinos de fibra óptica, en los centros de datos que custodian nuestra información, en las redes eléctricas de alta tensión, en los puertos terminales y en los complejos sistemas financieros que sostienen el dinamismo de la vida nacional. Si estas plataformas vitales dependen por completo de decisiones de terceros, nuestra independencia real puede verse gravemente comprometida sin que el país tenga la capacidad de reaccionar a tiempo.

Por esta razón, resulta tan relevante e impostergable incorporar el concepto de soberanía funcional en la agenda pública. No estamos ante una abstracción académica desvinculada de la realidad ni ante un tecnicismo legal diseñado para especialistas en la materia. Se trata, en esencia, de la capacidad real y efectiva del Estado para seguir operando sus funciones más críticas, tomar determinaciones soberanas sobre sus sistemas esenciales y proteger los datos de sus ciudadanos, aun cuando fallen los proveedores externos o cuando el entorno geopolítico global cambie de forma abrupta. En pocas palabras: significa garantizar que Panamá pueda seguir funcionando de manera autónoma ante cualquier escenario potencial.

Incorporar formalmente esta noción al marco jurídico de las infraestructuras críticas no constituye un exceso regulatorio ni una traba burocrática; representaría una decisión estatal netamente estratégica. Durante demasiado tiempo, la seguridad nacional ha sido entendida bajo una lógica reactiva: proteger los sistemas informáticos, responder a los incidentes cibernéticos y castigar los delitos informáticos una vez que el daño patrimonial o social ya se ha consumado. La soberanía funcional nos obliga a dar un paso fundamental hacia adelante: establecer por ley las condiciones operativas mínimas para que los servicios esenciales del país puedan resistir embates, aislarse de amenazas externas, recuperarse con rapidez y continuar operando bajo un estricto mando nacional.

El tema es especialmente sensible. Nuestro país no solo administra una de las rutas logísticas e interoceánicas más importantes del planeta, sino que también depende internamente de sistemas energéticos, hídricos, financieros, de telecomunicaciones y de transporte cuya eventual interrupción acarrearía consecuencias desastrosas tanto a nivel nacional como internacional. El Canal de Panamá, los puertos de carga, las redes de distribución eléctrica, las plantas de suministro de agua potable, los hospitales públicos, los sistemas de pago digital y la conectividad a la red no son simples activos económicos o comerciales: representan las columnas vertebrales que sostienen la estabilidad política y social del país.

De allí que una futura ley de infraestructuras críticas deba incluir obligaciones regulatorias concretas y no meras declaraciones de buena intención. Los contratos gubernamentales con cláusulas de continuidad soberana, el respaldo local obligatorio de las bases de datos esenciales, la supervisión rigurosa de los proveedores tecnológicos estratégicos, la capacidad técnica de operar en un estricto “modo isla” ante desconexiones internacionales y el establecimiento de estándares claros de resiliencia institucional deberían formar parte de un nuevo consenso nacional. La autonomía operativa del Estado no puede dejarse al azar del mercado globalizado ni a la exclusiva voluntad de actores corporativos privados, cuyos legítimos intereses económicos no siempre coincidirán con el bienestar común del país.

Algunos sectores objetarán que este enfoque regulatorio puede desalentar la inversión extranjera directa o restringir la apertura económica que caracteriza al istmo. Sin embargo, esa es una falsa dicotomía. Los países serios e institucionales no renuncian a su seguridad interna para atraer capitales; por el contrario, la fortalecen precisamente para poder ofrecer a los inversionistas estabilidad a largo plazo, previsibilidad jurídica y confianza estructural. En un contexto internacional contemporáneo profundamente marcado por ciberataques a gran escala, crecientes tensiones estratégicas entre superpotencias, disputas tecnológicas frontales y cadenas de suministro globales sumamente vulnerables, proteger la capacidad nacional de decisión no es un acto de proteccionismo económico: es un ejercicio elemental de prudencia de Estado.

Panamá ya ha dado algunos pasos normativos importantes en la dirección correcta. El reciente fortalecimiento del marco penal frente a la ciberdelincuencia, la evolución progresiva de nuestras capacidades técnicas de respuesta a incidentes y la discusión actual de nuevas bases institucionales para la ciberseguridad nacional revelan que existe una clara conciencia del problema en diversos sectores. Sin embargo, todavía persiste un peligroso vacío conceptual entre la protección digital general y una política de Estado verdaderamente integral en materia de soberanía funcional aplicada de forma específica a las infraestructuras críticas. Ese vacío legal e institucional debe cerrarse de inmediato, antes de que una crisis imprevista de gran magnitud nos obligue a reaccionar de manera improvisada y costosa.

La discusión de fondo hoy no es si Panamá debe modernizar su legislación de seguridad, sino si la clase política y civil tendrá la visión de Estado necesaria para hacerlo a tiempo. La soberanía funcional ofrece una brújula analítica clara: asegurar que, frente a cualquier tipo de presión externa, sabotaje cibernético, crisis tecnológica o fractura geopolítica internacional, la nación conserve siempre el control directo de aquello sin lo cual no hay Estado posible. En materia de infraestructuras críticas, depender demasiado de factores externos equivale a ceder de forma voluntaria la libertad de decidir. Para un istmo definido por su posición geopolítica única, una historia marcada por la recuperación de su propio territorio y la custodia de una ruta interoceánica vital para el comercio global, la vulnerabilidad operativa es un riesgo inaceptable.

El autor es analista de relaciones internacionales y seguridad multidimensional.