Soberanía sin uniforme: el nuevo campo de batalla del Istmo

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá ha comprendido, a lo largo de su historia, que la soberanía no es un concepto abstracto, sino una realidad que debe ser protegida dentro de un entorno internacional complejo. Durante décadas, el orden global ha estado sostenido por equilibrios de poder que, aunque imperfectos, han permitido estabilidad en rutas comerciales, seguridad marítima y cooperación entre naciones.

Ese equilibrio, sin embargo, está siendo desafiado.

El siglo XXI ha transformado la naturaleza de las amenazas. Ya no se manifiestan necesariamente de forma visible o directa. Operan a través de mecanismos más sofisticados: presión económica, control logístico y manipulación de sistemas estratégicos.

Y es en ese nuevo escenario donde Panamá debe situar su análisis.

Hoy, las amenazas más efectivas no anuncian su llegada.

Se ejecutan en silencio.

En días recientes, reportes sobre demoras e inspecciones inusuales a buques de abanderamiento panameño en puertos internacionales han generado inquietud. Estas acciones, vinculadas a tensiones comerciales y decisiones soberanas adoptadas por Panamá en materia portuaria, han sido interpretadas por distintos actores como medidas de presión por parte de China.

Más allá del lenguaje diplomático, el fenómeno merece una lectura estratégica.

Porque no estamos frente a un incidente aislado.

Estamos frente a un patrón.

En mi libro El muro de fuego en el hemisferio americano, sostengo una premisa que hoy se vuelve evidente: el poder moderno no necesita ocupar territorios para condicionar la soberanía de una nación. Basta con intervenir sus nodos críticos —logísticos, tecnológicos o económicos— para ejercer presión efectiva sin disparar un solo tiro.

Panamá, por su naturaleza geográfica y estratégica, posee tres de esos nodos:

El Canal. Los puertos. Y su flota mercante.

Cuando buques con bandera panameña enfrentan retrasos selectivos, inspecciones desproporcionadas o bloqueos administrativos, no se trata únicamente de comercio. Se trata de una señal.

Una señal de que la soberanía puede ser condicionada.

El contexto internacional refuerza esta lectura. Mientras la atención global se concentra en el Golfo Pérsico y en las tensiones energéticas y militares de esa región, otros escenarios estratégicos no desaparecen; simplemente operan con menor visibilidad.

Es precisamente en estos momentos de distracción global cuando las potencias actúan con mayor precisión.

Panamá, además, no es un actor neutral en el vacío.

Es un socio estratégico de los Estados Unidos, pieza clave en la arquitectura logística y de seguridad del hemisferio occidental.

Y esa condición, inevitablemente, lo convierte en un punto de interés para potencias extracontinentales.

Aquí es donde debemos hacer una distinción fundamental:

La soberanía no se limita al territorio.Se extiende a la capacidad operativa de una nación dentro del sistema global.

Un ataque a Panamá no necesariamente vendrá en forma de invasión.

Puede manifestarse en:

• la presión sobre su flota

• la interrupción de su logística

• el condicionamiento de sus operaciones comerciales

Eso también es soberanía.

Y eso también puede ser vulnerado.

Durante décadas, Panamá ha operado bajo una noción de neutralidad que, en el contexto actual, resulta insuficiente. Como se plantea en esta obra, la neutralidad pasiva en un entorno de competencia entre potencias no es protección: es exposición.

La realidad es clara:

China no necesita desplegar fuerzas militares en el Istmo para ejercer influencia.

Le basta con afectar los flujos que sostienen su relevancia global.

Esto no implica confrontación innecesaria, pero sí exige claridad.

Porque el mundo ha cambiado.

Las grandes potencias ya no compiten únicamente con ejércitos, sino con:

• cadenas de suministro

• regulación portuaria

• tecnología

• y control indirecto de infraestructura

La coerción económica se ha convertido en una herramienta de primer orden.

Y Panamá, por su posición, no puede darse el lujo de ignorarlo.

El error sería seguir interpretando estos eventos bajo categorías del siglo pasado.

No estamos en una era de ocupaciones territoriales clásicas.

Estamos en una era de influencia, presión y control estructural.

En este contexto, la pregunta no es si Panamá está siendo atacada en términos tradicionales.

La pregunta es si estamos preparados para reconocer cuándo nuestra soberanía está siendo condicionada —sin que nadie haya cruzado nuestras fronteras—.

Porque en el siglo XXI, las fronteras ya no son solo líneas en el mapa.

Son sistemas.

Y quien puede afectar esos sistemas… puede afectar la soberanía.

El autor es empresario.