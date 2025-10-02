Sobre formación universitaria de ciudadanía planetaria

Exclusivo Suscriptores

Queremos pasar revista a algunas propuestas de formación y acción, al menos para el mundo occidental, que deberían ser subsumidas y adaptadas al nuevo momento histórico.

La paideia griega se refiere a un sistema educativo integral que buscaba la formación del ciudadano ideal en la antigua Grecia. Este concepto abarcaba no solo la enseñanza de habilidades prácticas, sino también la formación moral, estética e intelectual. La educación era vista como un proceso holístico cuyo objetivo era desarrollar el carácter, el cuidado de sí y la virtud del individuo. La paideia enfatizaba la importancia de la filosofía, la retórica y las artes, preparando a los ciudadanos para participar activamente en la vida pública.

Wilhelm von Humboldt, naturista, explorador y pensador alemán, propuso una visión de la educación que también abogaba por un enfoque integral, aunque con un énfasis particular en la investigación. Para Humboldt, la formación debía fomentar la autonomía del individuo, permitiendo que cada persona se desarrollara según sus propias capacidades y aspiraciones. Su idea de Bildung (formación) implicaba un proceso continuo de autodescubrimiento y autoexpresión, donde la educación no consistía únicamente en adquirir conocimientos, sino en cultivar la personalidad y la creatividad. Humboldt valoraba la diversidad cultural y el aprendizaje a lo largo de la vida.

John Dewey, destacado pragmatista estadounidense, llevó la discusión sobre la educación hacia un enfoque centrado en la experiencia y la acción. Para Dewey, la educación debía ser un proceso dinámico y participativo, en el que el aprendizaje se basara en la experiencia práctica y en la resolución de problemas. Criticaba la educación tradicional por ser demasiado rígida y teórica, y abogaba por un currículo que conectara la teoría con la práctica. Dewey concebía la educación como un medio para promover la democracia y la ciudadanía activa, destacando la importancia del trabajo colaborativo y la reflexión crítica. Su enfoque pragmatista buscaba formar individuos capaces de contribuir a un mundo en constante evolución.

La paideia griega, la concepción de Humboldt y la perspectiva pragmatista de Dewey comparten la idea de una educación integral para forjar una ciudadanía planetaria. Podemos, de manera ecléctica, integrar aspectos de estos modelos según nuestras propias necesidades. Aunque reflejan contextos históricos y filosóficos distintos, todos subrayan la importancia de la educación en la formación del ser humano.

El autor es doctor en filosofía.