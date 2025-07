Sobre triunfos y derrotas

Exclusivo Suscriptores

Comúnmente, a todas las sociedades existentes en el orbe se les ha enseñado —y aún se les enseña en algunas— que derrotar al enemigo o adversario es necesario como una forma de demostrar poderío, fuerza o dominio de un ser humano sobre otro, ya sea por razones raciales, étnicas, económicas, religiosas o políticas. Aplastar a otros para imponer un sistema o una creencia se ha hecho por encima del mensaje de amor que transmiten los textos sagrados de la mayoría de las religiones (Biblia, Corán, Torá, Vedas, Tripitaka, Upanishads, Sutras Mahayanas, Gurú Granth Sahib, Tao Te Ching, Kitáb-i-Aqdas, Agamas y otros). Más de 2,400 religiones prevalecen en el mundo, y, sin embargo, los constantes llamados de clérigos, sacerdotes, rabinos, pastores, imanes, mulás, pujaris, monjes brahmanes, kartires y demás líderes espirituales a favor de la paz, la armonía, la tolerancia y la unidad, parecen no bastar.

A diario, lo que se lee y escucha en los medios escritos, radiales, televisivos y, ahora, en las modernas redes sociales, resalta la ambición, la lucha por el poder, la intolerancia, la corrupción y, regionalmente, el “juega vivo” panameño. Todo cobra mayor fuerza en un mundo en zozobra moral, social, económica y religiosa. A pesar de ello, nos llamamos humanos y, en Occidente, muchos se golpean el pecho como “supuestos” cristianos. La venganza destila en muchos como el alquitrán que usan los nómadas tuareg o bereberes en el desierto del Sahara para bañar a sus camellos y eliminarles las garrapatas o parásitos.

“A veces se gana perdiendo y otras se pierde ganando”, me lo enseñó un gran maestro de la política: Samuel Lewis Galindo. Me lo dijo en una ocasión en que aspiré y corrí en las elecciones internas para ser vicepresidente del Partido Solidaridad, del cual me honro en haber sido miembro fundador. No me lo permitieron las fuerzas internas contrarias, que, para vencerme, recurrieron a votaciones nominales, obviando la democracia interna que exigía elecciones secretas. Frustraron el proyecto de las mayorías con un quiebre de timón a los estatutos.

Al día siguiente fui llamado a las oficinas del presidente saliente, Samy Lewis, quien me reconoció la necesidad de tal acción para mantener unidas a las fuerzas del partido. No hice mayores objeciones, porque para algunos no era “ángel de su coro”. Gané perdiendo. No hubo expulsiones, destierros ni persecuciones. La organización se mantuvo con la fortaleza necesaria para dar nuevos pasos.

La nación clama por unidad nacional. No solo por el estado en que han dejado las arcas públicas quienes nos han gobernado desde la “supuesta” democracia postinvasión de hace más de 35 años, sino por la cruda realidad mundial, donde está en juego un nuevo orden global y una disputa por los mercados que amenaza con desatar una tercera guerra mundial.

Muchos no practican la meditación ni la observación, sino el “poco me importa” y el “¿qué hay pa’ mí?”, actitudes que los tienen envueltos y envilecidos, impidiéndoles ver hacia dónde marcha el mundo. La indiferencia es tal que quizá muchos ciudadanos no razonan sobre lo que ha ocurrido en menos de 40 días en Oriente Medio ni están enterados de las consecuencias que se avecinan.

Necesitamos una patria unida en objetivos comunes para hacerla grande para todos. Una donde el duelo de resentidos se entierre, con estadistas que comprendan que el bien común está por encima de todo, y que salir del hueco al que nos llevaron quienes hoy disfrutan de riquezas mal habidas solo se logra con ahorro, productividad y confianza. No se puede hablar de un país con crecimiento y justicia mientras persistan el hambre, la miseria y la desnutrición.

Politólogo, diplomático y escritor.