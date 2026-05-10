Sociedad civil y la Asamblea de la OEA en Panamá

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En junio Panamá será sede de los más importantes eventos políticos del hemisferio, entre ellos la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Recientemente tuve el honor de dirigirme a sus Estados miembros en la Sesión Extraordinaria de Diálogo para el Fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil, en preparación para la Asamblea General.

La OEA es un espacio plural y cercano a mi identidad de americanista y a mi creencia en el multilateralismo. Más allá de mi trayectoria como internacionalista y experto en políticas públicas, está mi experiencia personal de haber promovido nuestros valores interamericanos desde Panamá durante casi ocho años como funcionario panameño en la Misión Permanente ante la OEA.

Por lo tanto, centré mi intervención en la democracia. La OEA, promoviendo la democracia y aspirando a los más altos estándares de una democracia moderna, asegura los derechos humanos. Una democracia moderna cree en la cooperación y la interconexión entre las naciones para asegurar un desarrollo sostenible, justo y equitativo para todas las personas.

La democracia no se limita a las elecciones y a las decisiones por mayoría.

Aunque estos son elementos fundamentales, la democracia tiene una dimensión sustantiva: no hay democracia si no se garantizan los derechos al respeto de la dignidad humana, a la igualdad sustantiva y a la libertad, garantizados de forma contramayoritaria. La función esencial de la democracia es corregir las asimetrías sociales estructurales y garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las minorías, que necesitan la protección especial de la igualdad material por parte de los Estados.

La OEA es el espacio privilegiado para un diálogo honesto sobre el futuro de nuestras sociedades. Es el organismo regional más antiguo, promotor de la paz, de la integración, del derecho internacional y de la protección de los derechos humanos. Hemos sido una voz progresista en el plano internacional, reconociendo los derechos y la dignidad de todos en nuestra América y en el mundo.

Debemos sentir orgullo por nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos: sus órganos, la Comisión y la Corte, han fortalecido nuestras democracias, fijando estándares de respeto, reparación y no repetición en nuestra historia común.

¿Qué distingue a la OEA de otros espacios? Su cercanía con la sociedad civil. La sociedad civil es el puente entre los habitantes y los Estados y debe contar con un espacio reconocido, fortalecido y sostenido en un diálogo honesto con los Estados, garantes de los principios de la OEA.

Como panameño, me complace que Panamá sea sede de nuestra Asamblea General y de otros importantes eventos interamericanos en 2026. Esto demuestra el compromiso histórico de Panamá como país fundante y promotor del multilateralismo y de los derechos humanos.

En el espacio mencioné que represento a una sociedad civil plural, diversa y extensa. Mi voz no pretende agotar la pluralidad de nuestra comunidad; por el contrario, invité a los Estados Miembros a reformular y fortalecer este espacio de diálogo con sus pueblos. Aunque la Asamblea General es el foro de mayor relevancia anual, el fortalecimiento del diálogo debe ser continuo a lo largo del año.

El reto es que el diálogo sea honesto sobre el grado de cumplimiento de los Estados de sus responsabilidades respecto de los compromisos interamericanos. ¿Dónde estamos en la implementación de las resoluciones y convenciones interamericanas negociadas? Por ejemplo, ¿cuántos países han adoptado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores? ¿Qué políticas públicas modernas existen para prevenir el racismo y la discriminación? ¿Cómo estamos cumpliendo las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se han creado leyes o decisiones contrarias al Sistema Interamericano? En el caso de Panamá, en particular, existe una extensa deuda en estas y otras temáticas relacionadas con los derechos humanos.

El diálogo no tiene que ser perfecto, pero sí honesto; así, cada año debe ser un espacio honrado de revisión. Desde la sociedad civil somos conscientes de las limitaciones, de la progresividad en el cumplimiento de ciertos derechos, de las diferencias entre Estados en desarrollo y de la complejidad del abordaje de las problemáticas desde la cosa pública. Pero si estas consideraciones no están acompañadas de una voluntad política de hacer el mayor esfuerzo posible para cumplir con esos ricos ideales y estándares interamericanos, no estamos fortaleciendo el diálogo, no estamos incidiendo en la conformación de democracias más sólidas y, por ende, en la de un verdadero sistema de protección de la dignidad de las personas.

La buena noticia es que contamos con el mejor sistema regional para comprender nuestras diferencias y avanzar hacia la paz y la dignidad.

Contamos con una Secretaría General comprometida con ese legado, una civil que propone y participa, y Estados que siguen ocupando una silla en la organización, aceptando a la OEA como el espacio político más importante para el futuro de nuestra América.

Aspiro a que ese diálogo que tendrá lugar en Panamá la última semana de junio de este año contribuya a la continuidad de una conversación honesta, guiada por la mejor democracia posible para el pleno desarrollo y la felicidad de todas las personas de nuestro hemisferio. Y que, particularmente, Panamá, sede de esta importante reunión política y diplomática, sea coherente y accione los mecanismos para el cumplimiento interno de esos altos estándares americanos de igualdad.

El autor es presidente de la Fundación Iguales.