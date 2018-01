En soledad y con nuestras tormentas

Existen millones de personas, sin distinción de su procedencia social, que viven en soledad y con sus tormentas internas, llamadas emociones. El ser humano por naturaleza debe vivir en comunidad y no aislado de su entorno. Somos seres emocionales, afectados muchas veces por factores internos, externos que no podemos controlar y ligados a la tecnología.

Podemos estar solo por cierto tiempo y es saludable para meditar o reflexionar por las pruebas en que tenemos que pasar como seres humanos. De lo contrario, si decidimos sumergirnos en recordar las malas experiencias del pasado y de las tormentas del resentimiento, nostalgias, ansiedad, timidez, miedo, confusión, frustraciones o drogas acabaremos enfermos.

Es interesante ver cómo engañamos a la sociedad con nuestra apariencia, como se dice: las apariencias engañan. Hay personas que tienen solo para satisfacer sus necesidades básicas del momento y son felices. Viven sin complicarse, no saben qué es estar en soledad, menos tener momentos depresivos. Solo se enfocan en vivir el día a día. En cambio, hay un sin números de personas que se la pasan ocupados, de fiesta en fiesta, para no sentirse solitarios. Venden una imagen de “alegría y de mucha prosperidad envidiable”.

Sin embargo, cuando esa persona llega a su casa vive su verdadera realidad y conflictos emocionales, dudas, nerviosismo, sin saber manejar esa situación. La vida es un equilibrio de altibajos. Cuando tenemos nuestros conflictos que no podemos controlar debemos buscar ayuda de expertos, puede ser un médico, psicólogo, naturista o según su creencia de fe y recibir tratamiento.

En los momentos de nuestras crisis de soledad y de nuestras tormentas debemos buscar a Dios. Cuando nos alejamos de Dios somos vulnerables a cualquier tormenta que nos mantiene confundido y no sabemos qué decisión tomar. El automedicarnos sin referencia no es la solución. Con los problemas económicos, de salud, de amor y esclavos de pensamientos negativos, fácilmente caemos en la enfermedad de la soledad extrema y con nuestras tormentas.

Hay miles de historias de personalidades que en su momento cumbre no supieron manejar sus tormentas, como la muerte de Robin Williams el 11 de agosto de 2014; Rui Torres, el conductor de Art Attack el 24 de febrero de 2008.

Por otra parte, Michael Fred Phelps II (Baltimore, Maryland, 30 de junio de 1985) es considerado el mejor nadador de todos los tiempos. En total, Phelps ha ganado 22 medallas olímpicas: 6 oros y 2 bronces en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004; 8 oros en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y 4 medallas de oro y 2 de plata en Londres 2012. Una vez fue detenido por conducir bajo influencia del alcohol. Como una persona normal, tocó fondo y pidió ayuda. Durante una temporada en rehabilitación, su amigo de toda la vida y estrella del Salón de la Fama de la NFL, Ray Lewis, llegó con un regalo inesperado. Lewis le dio a su amigo una copia del libro de Rick Warren Una vida con propósito, el cual responde a la pregunta: ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Phelps le ha atribuido al libro haberle salvado la vida.

Nuestro campeón mundial Hilario Zapata participó en 24 peleas de campeonato mundial, fue tres veces campeón mundial en dos categorías diferentes. También vivió su tormenta en 1983, con la ayuda de Dios salió de la oscuridad. Fue exaltado al Salón de la Fama en junio de 2016.

Debemos evitar vivir en soledad. Yo recomendaría rodearte de personas con actitud positiva, no mantener relaciones amorosas tóxicas, leer libros de autoayuda, ejercicios, cuidar tu imagen, salud física, emocional y espiritual, pero no te alejes de Dios y aprende a ser feliz no importa las circunstancias de la vida. Aprendamos a ser resilientes.

El autor es docente universitario, escritor y doctor en ciencias empresariales