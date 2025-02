¿Somos cabuleros: 1964?

Exclusivo Suscriptores

Pareciera que los mártires del 9 de enero de 1964 acaban de enviar un mensaje del inframundo, del mundo de los muertos y espíritus, para recordar a las nuevas generaciones y a todos los panameños, de esa gesta que nos permitió recuperar nuestra dignidad, territorio y eliminar ese enclave colonial enquistado en nuestro terruño. Mensaje este que vino a través de los números premiados de la Lotería Nacional de Beneficencia, o sea que vino derechito y sin manipulaciones en un momento muy oportuno.

Las agresiones verbales, económicas y amenazas del coloso desquiciado que quiere volver a apoderarse de la franja canalera como parte de su territorio, nuevamente nos ponen en ascuas y tocará volver a defender lo nuestro, tal como lo hicimos en 1964, cuando el presidente Rodolfo Chiari dio ejemplo de nacionalismo al romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Recordemos que las negociaciones comenzaron el 3 de abril de 1964, 3 meses después de nuestro movimiento nacionalista. En ese entonces, ambos países “se comprometieron nombrar Embajadores Especiales con poderes suficientes para lleva a cabo discusiones y negociaciones con el objetivo de llegar a un convenio justo y equitativo que elimine las causas de conflictos relativos al Canal de Panamá y tratar de resolver otros problemas existentes”.

Posteriormente, el Tratado del Canal de Panamá fue ratificado mediante plebiscito el 23 de octubre de 1977 con una votación a favor del 66.72%, incluyéndose también el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Veamos que en el Tratado del Canal de Panama se reconoció la soberanía de Panama sobre la “Zona del Canal”, que el Canal pasaría a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, que Panamá recuperaría el 60% de tierras e infraestructuras tales como ferrocarril, puertos de Balboa y Cristóbal, 10 millones de dólares por servicios públicos y otras concesiones.

Actualmente Panamá está viviendo una agresión gringa basada en una tanda de mentiras e invenciones generadas por el Cartel MAGA que agrupa a todos los desquiciados del Coloso del Norte, que quieren regresar a la época pre-1964 para establecer nuevamente el enclave colonial en nuestro territorio. Todo con la excusa de los chinos, mala gestión operativa de la ACP, altos costos en peajes, y peajes libres para su fuerza naval.

No estamos sabiendo defender nuestra soberanía, ya que no hemos adoptado posiciones defensivas para descansar en las medidas diplomáticas, igual como lo hemos hecho con ese convicto asilado en una embajada, que sigue cogobernando e incitando a la violencia, disturbios y haciendo todo lo que le da la gana porque el Mero Micho lo apadrina. Ahora mismo tenemos una invasión de 297 migrantes de nacionalidades China, Afganistán, Siria y otros de lejanas tierras solamente para acomodar la política del desquiciado presidente. Dicen que se firmó un acuerdo, pero no se ha divulgado o hecho público para que podamos entender lo acordado. Este acuerdo firmado entre los dos países se parece mucho a los acuerdos de kilombo que estuvo acostumbrado a firmar el Presidente para poder salir electo. No son buenas noticias.

Entendamos que está ocurriendo una transformación gradual en Latinoamérica mediante la cual los países han estado haciendo climas propicios para las inversiones chinas en sus territorios. Aquí, como otra violación a nuestra soberanía, nos obligaron a abandonar el tratado de la Ruta de la Seda, quieren que saquemos a los actuales operadores de los puertos en la ribera del Canal para sustituirlos con empresas gringas, y que además reduzcamos la inversión china. Seamos realistas, los gringos se han ganado enemigos por todo el mundo y China ha sido claro que llenará todos los vacíos que dejen los gringos en Latinoamérica. ¡Nos vamos a excluir de semejante oferta? Esta relación hay que cultivarla, pues a la postre es la única potencia mundial que tendríamos como amigos.

No podemos dejar diluir los logros alcanzados por la gesta del 9 de enero de 1964 sobre nuestra soberanía sin defendernos de la política del garrote que nos están dando y pretender que la diplomacia va a funcionar con los desquiciados. ¡Será que tendremos que romper relaciones diplomáticas con Gringolandia como lo hicimos en 1964?

El autor es ciudadano panameño.