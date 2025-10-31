Somos el pasto del poder

Exclusivo Suscriptores

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cuando dos elefantes se pelean, el pasto es pisoteado. En la presente guerra fría entre Estados Unidos y China, Panamá ocupa ese papel incómodo: el paso estratégico por donde transita el 6% del comercio mundial. Sin flota patria, ni siquiera de piraguas. Somos territorio de escala: punto de mira de ambos gigantes. Tan, tan, tan, tan…

El Canal aporta este año 3,000 millones de dólares al Tesoro, cifra inmensa en proporción al tamaño del país y al de sus vecinos, pero ínfima frente al tablero global. Panamá: población de 4.5 millones —cabe en un barrio mexicano— y relevancia geoestratégica descomunal. Ese contraste perturbador explica por qué las potencias miran el istmo con una mezcla de paternalismo, apetito e impaciencia.

Desde 2025, la diplomacia estadounidense en Panamá ha dejado de fumar debajo del agua. El embajador Cabrera se reúne con todo el mundo y supera a Mulino en encuentros: empresarios, alcaldes, ministros, diputados, líderes religiosos, periodistas. En El Cangrejo, estuvo conferenciando con el gato líder del barrio. Simula operador político en campaña.

Mulino ha discrepado rara vez con él.

La respuesta cabrerita huele a rofeo: sobre el desmonte de torres antiguas transmisoras de señal de empresa china (nombre omitido para preservar visado), o la denuncia presidencial de la presión, amenaza y coacción a tratantes con China. El Gobierno se retiró de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el megaproyecto chino que prometía inversiones en infraestructura. ¿No se necesita financiación? Estados Unidos lo valoró como una “gran victoria”. Panamá cedió ante la presión.

La Asamblea Nacional, para variar, es tierra del topón: cada embajada tiene su grupo de influencia. China ofrece inversión y presencia económica; Estados Unidos, visas, cooperación militar y acceso al dólar. Y mucha amenaza, plato fuerte trumpiano.

El juego se libra en nuestro tablero, y la mayoría de los panameños no lo percibe. Las potencias hablan de soberanía, pero actúan como si la nuestra fuera negociable. Washington ve al país como un protectorado no declarado, y Beijing, como una puerta de entrada logística. En medio, el Gobierno busca complacer sin incomodar, equilibrar sin decidir, flotar sin mojarse.

La paradoja: el Canal fue recuperado para garantizar soberanía, pero su existencia sigue condicionando nuestra independencia. Casi todos los barcos que lo cruzan son de bandera china, estadounidense o japonesa, y, sin embargo, ninguno de esos países rinde cuentas aquí. Nosotros solo administramos el tránsito; ellos manejan el comercio.

La ausencia de una flota mercante propia es otro síntoma del desequilibrio. Panamá tiene el mayor registro de naves del mundo, pero casi todas son extranjeras. La bandera panameña ondea por conveniencia fiscal, no por identidad nacional.

La influencia estadounidense no se limita a la diplomacia. Se extiende a la seguridad, el comercio, las comunicaciones y el discurso político. Washington teme que China use el Canal para afianzar su presencia global; Beijing, que Estados Unidos lo convierta otra vez en base de control. Ambos se vigilan, también en silencio.

En el terreno simbólico, cada gesto cuenta: una foto con un diputado, una visita a Colón, una declaración de Mulino que incomoda.

Panamá, mientras tanto, continúa en una posición ambigua: república demasiado pequeña para desafiar, demasiado importante para ignorar. Las potencias compiten por la llave del istmo.

Panamá debe elegirse a sí misma. No puede seguir viviendo entre el miedo a incomodar a Washington y la tentación de un cheque chino. El país necesita un plan que combine apertura, prudencia y autoestima.

Y entonces la pregunta que incomoda se vuelve inevitable:¿Hasta qué punto un país soberano puede tolerar que un embajador foráneo influya en su política interna sin que eso sea evidencia de una pérdida real de soberanía?

El autor es filólogo y periodista.