¿Somos idiotas o hipócritas?

Quien les escribe es un señor de 87 años que ama a su país. Cuando viajo, el mejor momento es al pisar nuevamente suelo panameño.

Estamos en un dilema por la Caja del Seguro Social (CSS). El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha presentado un proyecto, que para ejecutarlo se requiere que el gobierno aporte un billón de dólares anualmente. ¿De dónde van a sacar ese dinero si han declarado que no van a aumentar los impuestos? ¿Qué opciones quedan? ¿Cobrarles a las empresas que le deben a CSS? Eso es un total de 300 millones y me atrevería a asegurar que más de la mitad de las empresas deudoras ya no existen, o no tienen el dinero para cubrir su deuda. Una segunda opción sería la mina de cobre que le produjo al Estado 580 millones de dólares en 2023.

Panamá es uno de los tres países en el mundo libre de carbono. ¿Qué hemos ganado por este mérito tan importante para la ecología? ¡Nada! El diario La Prensa, en su edición del 1 de noviembre, página 3B cita las declaraciones del ministro de Minas y Energía del Perú, Rómulo Mucho Mamani, quien informó durante la Cumbre de Minería en Australia, que el Perú tiene 39 minas de cobre, que es el segundo productor mundial del metal rojo y que desean abrir más proyectos para convertirse en número uno en el mundo.

Resulta que en este paisito de idiotas hemos condenado a Panamá a no tener minas de cobre porque le hacen daño a la ecología. Quiero informarles que el cobre, hasta el momento, es considerado el mejor conductor de electricidad. En consecuencia, los sistemas de paneles solares, los sistemas eólicos movidos por el viento, los celulares, las computadoras y otros sistemas que necesitan electricidad, de alguna manera dependen del cobre.

Además, para efectos ecológicos, ya la mina está abierta y el daño que pudo hacer, ya está hecho. En realidad, actualmente, la mejor opción sería negociar un contrato que cumpla con todos los requisitos legales, que sea realmente beneficioso para Panamá y que seamos capaces de supervisar adecuadamente para que no se genere ningún daño adicional al medio ambiente.

La hipocresía de todos consiste en que seguimos botando la basura en los ríos, lo cual causa graves daños ecológicos, no solo a los ríos sino también a las playas. No veo grandes protestas por la tala de árboles en Darién, la cual ocurre, literalmente, bajo nuestras narices; no recuerdo la última vez que vi a la autoridad inspeccionando un camión lleno de tucas para comprobar si esa madera había sido sacada de forma legal o ilegal.

Volviendo a la Caja del Seguro Social, en realidad lo único que afecta al asegurado es el aumento de la edad de jubilación. Si hacemos la tarea, podríamos comprobar que hay muy pocos países en el mundo —si es que hay alguno— en que una mujer se jubile a los 57 años, cinco años antes que los hombres, a pesar de que viven hasta 10 años más.

Les digo otra cosa, es muy aburrido estar jubilado, sin el trabajo que tanto me gustaba. Lo único bueno de la vejez son los nietos y los biznietos. Cuando nacieron mis hijos y mis nietos mayores, a los que adoro, yo todavía trabajaba mucho, pero tengo la dicha tener una nieta de 7 años y 4 biznietos a los que gozo y me ayudan a mantener la alegría de vivir con sus travesuras y picardías.

Pueblo panameño, deja de ser idiota porque hay minas de cobre en todo el mundo y la nuestra nos puede ayudar a generar muchísimos empleos, como ya, de hecho, vimos en el pasado y con el dinero que genere se podrían solucionar muchos de los problemas económicos del país y de los panameños.

El autor es ciudadano.