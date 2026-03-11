Sostenibilidad corporativa: prioridad real o discurso estratégico

Exclusivo Suscriptores

La sostenibilidad ya no es un asunto decorativo en los informes anuales. Hoy ocupa un lugar central en la agenda de los principales ejecutivos del mundo. El más reciente estudio global de Deloitte, titulado “2025 C-suite Sustainability Report” (www.deloitte.com/global/en/issues/climate/c-suite-sustainability-report.html), confirma que el cambio climático y la sostenibilidad se mantienen entre las tres principales prioridades del C-suite, junto con la innovación tecnológica y la inteligencia artificial.

Ese dato marca un cambio relevante. Durante años, hablar de sostenibilidad era casi sinónimo de responsabilidad social corporativa o reputación. Ahora se discute en términos de estrategia, inversión y generación de ingresos. Cada vez más empresas reconocen que reducir emisiones, optimizar recursos y fortalecer la resiliencia climática no es solo una obligación moral, sino también una decisión de negocio.

Sin embargo, el entusiasmo estratégico convive con una realidad compleja. Los propios ejecutivos admiten que medir el impacto ambiental sigue siendo difícil, que las regulaciones cambian con rapidez y que la presión de inversionistas, consumidores y gobiernos no siempre apunta en la misma dirección. Declarar compromisos es relativamente sencillo; integrarlos en el modelo operativo diario es otra historia.

Para Panamá y Centroamérica, esta conversación no es lejana. Nuestra región es altamente vulnerable al cambio climático. Sequías prolongadas que afectan la seguridad hídrica, tormentas más intensas, presión sobre la biodiversidad y riesgos para sectores como la agricultura, el turismo y la logística son realidades palpables. En el caso panameño, incluso el funcionamiento del Canal depende de la disponibilidad de agua. La sostenibilidad aquí no es una tendencia importada; es una condición para la estabilidad económica.

Al mismo tiempo, Centroamérica enfrenta limitaciones estructurales. Muchas empresas son pequeñas o medianas, con márgenes estrechos y acceso limitado a financiamiento verde o a tecnología avanzada para medir y reducir su huella ambiental. Si a nivel global la sostenibilidad exige datos precisos y transformación digital, en nuestra región el reto es doble: avanzar sin perder competitividad.

El informe también subraya la relación entre tecnología e impacto ambiental. La inteligencia artificial y el análisis de datos permiten monitorear consumos energéticos, optimizar cadenas de suministro y anticipar riesgos climáticos. Para las economías centroamericanas, esta intersección representa una oportunidad estratégica. La digitalización no solo mejora la productividad; también puede convertirse en una aliada directa de la resiliencia climática.

Pero hay un riesgo que no debemos ignorar. En algunos países, el debate sobre criterios ambientales, sociales y de gobernanza se ha politizado. Cuando la sostenibilidad se convierte en una bandera ideológica, las empresas tienden a moderar su discurso o a moverse con cautela. En regiones pequeñas y abiertas como la nuestra, esa incertidumbre puede frenar decisiones de inversión o generar mensajes ambiguos.

Por eso, el desafío no es únicamente técnico, sino también de coherencia. Las empresas que operan en Panamá y Centroamérica necesitan claridad estratégica. No basta con adoptar estándares internacionales porque son tendencia. Es necesario vincular los objetivos ambientales con la realidad local: gestión eficiente del agua, energías renovables accesibles, protección de ecosistemas que sostienen el turismo y fortalecimiento de cadenas de suministro más resilientes.

También es clave entender que la sostenibilidad no compite con la rentabilidad; la condiciona. En un mundo donde los inversionistas evalúan riesgos climáticos y donde los mercados valoran cada vez más la transparencia, ignorar esta agenda puede resultar más costoso que adoptarla. La región compite por atraer capital y posicionarse como centro logístico, financiero y turístico. La credibilidad ambiental influye en esa competencia.

El mensaje es claro: la sostenibilidad permanece como prioridad en la alta dirección global. Pero la verdadera medida no será la cantidad de compromisos anunciados, sino la consistencia entre discurso y acción. Para Panamá y Centroamérica, esta no es una conversación teórica. Es una cuestión de resiliencia económica, reputación internacional y futuro productivo.

Si nuestras empresas logran integrar sostenibilidad, tecnología y visión de largo plazo en una sola estrategia coherente, la región no solo reducirá riesgos. También podrá convertir su vulnerabilidad climática en un motor de innovación y liderazgo responsable. Esa es la oportunidad real que hoy tenemos enfrente.

El autor es socio líder, Deloitte Panamá.