Sostenibilidad y seguridad vial: un imperativo financiero ante el cambio climático

El cambio climático no es solo un desafío ambiental; es una bomba de tiempo financiera para la infraestructura vial. El Banco Mundial estima que, para 2050, los desastres climáticos costarán a América Latina $17.5 mil millones anuales en daños a carreteras. En Panamá, las lluvias extremas han aumentado un 30% desde el año 2000, colapsando drenajes y elevando los accidentes viales en un 18%, según el Ministerio de Obras Públicas (2023). Este artículo ofrece un análisis de los crecientes costos de la inacción, las soluciones sostenibles disponibles y los casos de éxito que demuestran que invertir en resiliencia no solo es prudente, sino rentable.

Desafíos financieros: el costo de la inacción

El deterioro acelerado de las carreteras por el cambio climático está disparando los gastos. La CEPAL (2022) calcula que reparar vías dañadas por inundaciones cuesta entre tres y cinco veces más que construirlas con criterios resilientes desde el inicio. En Colombia, las lluvias extremas de 2023 colapsaron 15 km de la vía Medellín-Bogotá, generando pérdidas de $12 millones en tres semanas. En Panamá, el estrés térmico (temperaturas de 38 °C) agrietó el Puente Centenario en 2022, lo que requirió $2.3 millones en reparaciones urgentes. A nivel global, fenómenos como el tifón Rai en Filipinas (2021) destruyeron 200 km de carreteras, aislando comunidades y aumentando los accidentes en un 25% durante la reconstrucción.

Las inundaciones agravan el panorama: reducen la adherencia del pavimento y aumentan los accidentes en un 40% durante las tormentas, según el MIT (2021). En Honduras, el huracán Eta (2020) arrasó 120 km de vías, dejando a 50 comunidades incomunicadas. Estos eventos no solo afectan la seguridad, sino que elevan los costos operativos y de seguros, un riesgo que los inversores no pueden ignorar.

Soluciones rentables: innovación al servicio de la resiliencia

Pero no todo son malas noticias: existen soluciones sostenibles con retornos comprobados. Materiales como el hormigón de carbono negativo (que captura 20 kg de CO₂ por tonelada) y el asfalto autorreparable (que extiende la vida útil en 15 años) están revolucionando la construcción vial. En Panamá, la carretera Colón–Portobelo, reforzada con hormigón con fibras de acero, ganó 20 años de durabilidad tras colapsos por lluvias en 2019. Singapur, por su parte, utiliza sistemas de drenaje inteligente con sensores IoT (Internet de las Cosas) que absorben el 90% del agua de lluvia, evitando inundaciones en autopistas importantes.

Un análisis costo-beneficio del BID en 2023 es revelador: aunque la infraestructura sostenible tiene un costo inicial 28% mayor ($3.2 millones/km frente a $2.5 millones/km en diseños tradicionales), reduce el mantenimiento en un 58% ($2.5 millones frente a $6 millones en 20 años) y las emisiones de CO₂ en un 70% (4,500 toneladas frente a 15,000 toneladas). Estas cifras convierten la sostenibilidad en una inversión con retornos a largo plazo.

Casos de éxito: lecciones globales

Los ejemplos prácticos refuerzan el argumento financiero. En La Paz, Bolivia, el tráfico se redujo un 35% con teleféricos urbanos de cero emisiones. En Copenhague, los accidentes viales bajaron un 72% desde 2010 con ciclovías; y en Noruega se avanza hacia autopistas sin diésel para 2025, con corredores eléctricos. En Panamá, el Corredor Sur evitó $8 millones en pérdidas anuales por inundaciones tras instalar pavimento permeable, según el Banco Mundial (2023). Estos proyectos demuestran que la sostenibilidad no solo mitiga riesgos, sino que genera ahorros y beneficios sociales tangibles.

Una apuesta por el futuro

Ignorar el cambio climático en la planificación vial es apostar contra la lógica financiera. La infraestructura resiliente no es un lujo, sino una necesidad para minimizar costos, proteger vidas y cumplir con estándares globales como el Acuerdo de París. Para Panamá y la región, los próximos cinco años son cruciales: auditorías climáticas, pilotos con materiales innovadores y alianzas público-privadas pueden transformar el panorama. La pregunta no es si podemos permitirnos invertir en sostenibilidad, sino si podemos permitirnos no hacerlo.

La autora es geógrafa y exministra de Ambiente.