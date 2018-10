Los que sufren en silencio

Hoy quiero hablar por los que no tienen voz. Hoy quiero hablar por los que, sin hacer nada, son despreciados, maltratados, abusados, y hasta a veces acuchillados y dejados de lado. Por los que merodean las calles con la panza vacía, pero con el corazón siempre lleno. Hoy quiero hablar por todas aquellas criaturas que, sin provocar, sufren y pagan por la malicia y la negligencia humana.

Hace unos días conversaba con mi madre, quien curiosa me preguntó que cuál era la mejor decisión que yo había tomado en mi vida. No pasó un segundo y tenía mi respuesta: “adoptar a Lucy.” Lucy es una pequeña chihuahua de pelo largo, y la luz de mi vida. Lucy inició su vida en un criadero, donde la preñaron apenas pudieron y por dos años le sacaron todos los cachorros que su pequeño cuerpecito podía dar. Cumplido este periodo, y sin poder preñarse más, ella se volvió una carga para el negocio, ya que necesitaba consumir alimento para vivir y no producía ya nada que le trajera ganancia al mismo.

Por este motivo, los dirigentes de aquel lugar decidieron que era mejor acabar con la vida de Lucy que seguir perdiendo dinero. Gracias a Dios, una persona que allí laboraba se apiadó de ella, y la entregó en vez a una sociedad humanitaria cuya misión es rescatar animales y darlos en adopción a buenos hogares. A través de la honorable labor de esta organización llegó Lucy a mis brazos, y ya pronto serán tres maravillosos años desde que tomé la mejor decisión de mi vida.

En Panamá, las denuncias por maltrato animal han estado incrementando en los últimos tres años (Bernal, 2018). Basta con investigar un poquito para darse cuenta de la magnitud de este problema. En redes sociales se pueden observar casos como perritos atropellados y abandonados, gatitos que han sido amarrados a ramas de árboles, y el que verdaderamente me partió el alma: el caso de un perro que fue acuchillado múltiples veces y abandonado a su suerte. De acuerdo a la página de Bienestar Animal de la Alcaldía de Panamá, al año ellos reciben más de 700 llamadas acerca de animales (2018). Nada más en el mes de agosto del año en curso se ingresaron 14 denuncias de maltrato contra animales domésticos, cifra que representa el 40% de los delitos ambientales registrados en el mes, de acuerdo al informe estadístico presentado por la Procuraduría (Ministerio Público de Panamá, 2018). Un caso de maltrato ya es demasiado, 14, ni se diga.

Esto tiene que parar, y como ciudadanos debemos preocuparnos, ya que el que le hace daño a una pobre criatura no está muy lejos de hacerle daño a otro ser humano. En un reporte publicado por TVN, la presentadora Annette Quinn, quien también es voluntaria en la Cruz Roja Panameña con perros de rescate, señala que “las personas con antecedentes de maltrato animal son cinco veces más propensas a cometer violencia intrafamiliar” (2018). Por el bien de todas las criaturas, y de la población en general, es necesario hacer algo al respecto.

Muchos se preguntarán “pero, ¿que puedo hacer yo?” Es la misma pregunta que me hice a mí misma hace unos días, después de enterarme de otro caso de abuso animal y sentirme culpable de no estar haciendo nada para ayudar.

Por mucho que sería un sueño para mí poder salir y recoger a todos los animalitos en la calle, es algo que lastimosamente no puedo hacer. Sin embargo, al mirar los ojos de Lucy y recordar todo el sufrimiento que le causaron aquellos tiranos que la tuvieron antes que yo, decidí que quedarme de brazos cruzados no era una opción, por lo que escogí este medio para aportar aunque sea un pequeño granito de arena. Pienso que el primer paso para mejorar esta situación es tomar conciencia. Existe un problema, y todos formamos parte de él. A pesar de que uno no sea el abusador, el silencio también es grave.

Si usted observa algo, diga algo. Si alguien allegado a usted le hace daño a un animal, por favor no se quede callado. Si no es posible hablar con esa persona y hacerla entrar en razón, denúnciela a las autoridades competentes. Se pueden presentar estas denuncias en la página de Bienestar Animal de la Alcaldía de Panamá ( https://mupa.gob.pa/bienestar-animal), al igual que llamando al 521-5105 o enviando un correo a bienestar.animal@mupa.gob.pa.

También hay excelentes organizaciones que se dedican a ayudar a los animales, y muchas reciben y publican casos de abuso contra animales para pedir ayuda y lograr salvar a las criaturas. Usted puede seguir a organizaciones como Fundación Adopta y No Compres PTY, PTY Adopta, y Adopta Por Amor en redes sociales para aprender más sobre el problema y qué puede hacer usted para ayudar. Ya es hora de interceder por aquellos que sufren en silencio y no pueden defenderse solos. Unámonos para darle voz a los que no la tienen, y acabar finalmente con el maltrato animal en Panamá.

La autora es máster en mercadeo y comunicación integral