SUME 9-1-1: 17 años salvando vidas

Antecedentes y necesidad de un sistema unificado

Antes de la implementación del número 9-1-1 en Panamá, la atención de emergencias médicas operaba de forma fragmentada entre diversas instituciones públicas y privadas. La ausencia de un sistema centralizado impedía la coordinación eficiente de ambulancias y personal especializado. Ante esta carencia y la creciente demanda ciudadana por respuestas oportunas, se hizo imperativa la creación de un modelo integrado.

El cambio definitivo llegó con la promulgación de la Ley 44 del 31 de octubre de 2007, que dio vida formal al Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 9-1-1). El objetivo principal era optimizar los recursos y establecer una estructura nacional que integrara tecnología de punta con personal experto para salvaguardar la vida de la población.

Los primeros pasos: TELE-URGE

Durante la fase de estructuración y como respuesta inmediata a las exigencias sociales, en septiembre de 2008 se habilitó la línea transitoria 800-URGE (TELE-URGE). Esta central, ubicada en las antiguas instalaciones del Hospital Gorgas y bajo la gestión del Ministerio de Salud (MINSA), contaba con médicos y paramédicos que brindaban orientación telefónica y coordinaban los recursos de emergencia disponibles en aquel momento.

Debido al incremento de los accidentes de tránsito a finales de 2008, un grupo de Técnicos en Urgencias Médicas (TUM) comenzó a prestar servicio en cinco ambulancias estratégicamente ubicadas. Este esfuerzo inicial contó con el apoyo del MINSA para el suministro de insumos y del Departamento de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes (DENGEDTP) de la Caja de Seguro Social (CSS), que facilitó su central de despacho para la asignación de unidades.

Consolidación y operación formal

En febrero de 2009 se llevó a cabo la capacitación del primer grupo de técnicos en protocolos internacionales de atención. Posteriormente, el 19 de febrero de 2009, coincidiendo con el inicio de los carnavales, el SUME 9-1-1 arrancó formalmente sus operaciones en el distrito de Panamá. Durante esta fase inaugural se desplegaron coberturas especiales en eventos masivos y puntos críticos, con el objetivo de reducir de forma significativa los tiempos de respuesta.

La profesionalización continuó en marzo de ese mismo año con la estandarización de protocolos para todo el personal operativo. Para septiembre de 2009 se alcanzó un hito clave: la certificación del primer grupo de instructores nacionales (Training of Trainers), garantizando así la formación continua y la autonomía académica dentro de la institución.

Un legado de servicio

Con el paso de los años, el SUME ha expandido su cobertura hasta convertirse en la columna vertebral de la atención prehospitalaria en Panamá. Su éxito es el resultado de la sinergia entre tecnología avanzada y el compromiso humano de médicos, técnicos, receptores de llamadas, despachadores y personal administrativo.

Hoy, la historia del SUME 9-1-1 es testimonio del esfuerzo sostenido de una institución que transformó la respuesta a emergencias en el país y que, desde su fundación, responde con profesionalismo y vocación al llamado de auxilio de miles de ciudadanos en todo el territorio nacional.

El autor es especialista en emergencias médicas e investigador de atención prehospitalaria.