Super Bowl: marcas y consumo en su máxima expresión

Si un extraterrestre aterrizara el domingo en Estados Unidos, pensaría que la humanidad tiene un solo punto de encuentro: el Super Bowl. No hay otro evento capaz de juntar en un mismo sofá a la abuela, al vecino que nunca ve fútbol americano, al fanático que se sabe todas las estadísticas y al que solo llega por el show de medio tiempo y las alitas.

Este 2026 se proyectan más de 150 millones de espectadores en todo el mundo y, como cada año, el anuncio publicitario más caro de la industria estadounidense. Treinta segundos costarán 10 millones de dólares. Diez millones por medio minuto. Suena desproporcionado, pero en realidad es pura lógica de atención: ninguna otra pantalla ofrece al mismo tiempo audiencia masiva, conversación global y relevancia cultural.

Cuando una marca paga esa cifra no compra un spot, compra memes, titulares, debates en redes y presencia en un evento donde se cruzan deporte, entretenimiento y cultura pop. Es un producto escaso, solo caben 58 anuncios y por eso la demanda sigue creciendo incluso en un mundo dominado por TikTok y el streaming.

El año pasado Fox Sports reportó 127 millones de televidentes y 800 millones de dólares en ingresos publicitarios. Este año la cifra será mayor, empujada por la inteligencia artificial, las farmacéuticas, el sector financiero, las bebidas y las marcas de siempre: Häagen-Dazs, Dove, Doritos, Skechers.

El Super Bowl es el único lugar donde un comercial se comenta como si fuera una final deportiva. Pero el espectáculo también ocurre alrededor de la mesa. En Estados Unidos se consumirán más de mil millones de alitas de pollo y México tendrá que exportar 100 mil toneladas de aguacate para sostener la avalancha de guacamole que acompaña cada jugada. El lunes siguiente, un 7.5% de los trabajadores se reporta enfermo y las farmacias venden 22% más antiácidos.

Este año, además, el Super Bowl tiene acento latino. El show de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo con 19 mil 800 millones de reproducciones en Spotify. Y en el campo veremos una presencia histórica: por primera vez un equipo contará con tres jugadores con sangre latina, el colombiano Christian González, el venezolano Andy Borregales y el panameño Jaylinn Hawkins con los Patriots. Seattle aporta a Julian Love y Elijah Arroyo de raíces mexicanas.

Quizás el mayor triunfo del Super Bowl no esté en el marcador, sino en su capacidad de seguir siendo el gran punto de encuentro de la atención global. En un mundo fragmentado en miles de pantallas, logra lo que casi nadie: que todos miremos hacia el mismo lugar al mismo tiempo. Por eso las marcas pagan fortunas y por eso nosotros seguimos volviendo cada año. No es solo fútbol; es el último gran escenario donde la cultura, el negocio y las emociones se dan la mano.

El autor es fundador de Semiotik. Experto en reputación corporativa, comunicación estratégica y manejo de crisis.