Ta’ enredada la cosa parce

El pasado domingo se llevó a cabo un nuevo proceso electoral en la hermana República de Colombia. En él coincidieron varios episodios que hacen probable que los resultados no definan con claridad hacia dónde se inclinará el voto de esa hermana nación.

Los colombianos escogieron a quienes integrarán las dos asambleas de su Congreso: el Senado, que funciona como cámara alta, y la Cámara de Representantes, que constituye la cámara baja y concentra el mayor número de cargos elegidos en esta jornada.

De igual manera, se votó en las llamadas elecciones “interpartidistas”, en las que varios candidatos propuestos por distintos partidos o movimientos aceptan competir en una primera ronda de la que surge un solo candidato, posteriormente respaldado por los demás para constituir un bloque que, supuestamente, se vería fortalecido.

Solo en una de las consultas interpartidistas hubo una cantidad significativa de candidatos. En ella resultó electa la actual senadora Paloma Valencia, para quien el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue vital para imponerse en la “Gran Consulta Nacional” frente a otros nueve aspirantes. Sin embargo, desde mi balcón, quien se robó el “show” fue el segundo en la votación, Juan Daniel Oviedo, que obtuvo una cantidad de votos impresionante. A la senadora se le había sugerido hacerse acompañar por el propio expresidente, quien no resultó electo para el Senado. No obstante, en los pasillos se comenta que ya se lo ofreció a Oviedo, quien podría aportarle votos que, en otras circunstancias, estarían lejos de su alcance.

También se ha hablado intensamente de la posibilidad de que, en la búsqueda de una unificación de la derecha, su mentor político “imparta” instrucciones para alcanzar acuerdos con el otro candidato que marcaba considerablemente en las encuestas: Abelardo De La Espriella, un abogado colombiano-italiano de poca trayectoria política y que, según diversas fuentes en internet, ha sido vinculado profesionalmente a casos que la Sociedad Interamericana de Prensa ha considerado de acoso judicial. Esta posibilidad, sin embargo, la veo un poco más remota.

Por el lado de la izquierda, quien encabeza las encuestas generales, Iván Cepeda, no pudo participar en esta etapa y decidió ir directamente a la elección general de mayo. En ese mismo sector participó en una consulta distinta Roy Barreras, que ha pasado por casi tantos partidos como hay hielo derretido en un vaso de agua y cuyo resultado en esa consulta fue, por decir lo menos, decepcionante.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien participó en la llamada “consulta de las soluciones”, arrasó a su único contendiente, Leonardo Huerta. Sin embargo, la votación obtenida la deja en serios aprietos. Mucho se ha hablado de la posibilidad de que ella y el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo —quien no participó en ninguna de las consultas— unan esfuerzos para ubicarse en un espacio de centroizquierda que busque atraer a quienes no quieren verse obligados a escoger entre extremos. De concretarse esa alianza, podrían dar una sorpresa en las elecciones de mayo y convertirse en una de las alternativas para la segunda vuelta.

Todo parece indicar que el partido del presidente Petro se alzaría con la victoria en el Senado, seguido por el del expresidente Uribe Vélez. Entre ambos obtendrían cerca de 40 de las 108 curules. Los demás escaños se repartirían entre partidos tradicionales y otros que, aunque no lograron una representación significativa, podrían marcar diferencias en la conformación de la cámara alta. En la Cámara de Representantes los resultados también apuntan a un balance, liderado por el Centro Democrático, lo que obligaría a negociar acuerdos para que quien gane la presidencia pueda, al menos, gobernar con cierta estabilidad.

Son muchos los panoramas que podrían surgir de este primer ejercicio democrático del año en Colombia. Sigo pensando que, si no se producen alianzas entre los posibles candidatos de izquierda, derecha y centro, veremos una primera vuelta muy fragmentada, con entre tres y cinco aspirantes fuertes. Ese escenario podría arrojar un resultado preocupante para muchos y de gran decepción para otros.

Lo que sí es cierto es que, de aquí a mayo, habrá que comprar mucho millo y ver cómo termina esta película.