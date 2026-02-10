Exclusivo Suscriptores

ALERTA. Camacho incluyó en la agenda de la Comisión de Gobierno de la Asamblea (que se reúne este miércoles) la discusión, en primer debate, del proyecto 374, que pretende modificar los códigos Judicial y Procesal Penal, a fin de permitir que Martinelli solicite la revisión de su condena por blanqueo de capitales en el caso New Business, invocando causales que no están actualmente contempladas en ninguna norma. Esta gente es como una enfermedad crónica… una vez que la contrae, a usted no le queda más que vivir con ella.

ENIGMA. Juan Carlos Varela dirigió un cuestionario de 10 preguntas a la embajadora de China para que explique qué pasó con un supuesto fondo de cooperación no reembolsable que China obsequió a Panamá, durante su mandato. Según Varela, aún quedan $110 millones a “disposición” de Panamá. La Cancillería no esperó a que la embajadora respondiera y replicó que no ha recibido “un solo dólar” de China y que no existen convenios con ese país. De paso, le pidió al expresidente que explique por qué presenta información “tendenciosa” e inexistente. ¿Qué está esperando para responder?

DATA. Hasta hace poco, no existía un censo en los albergues infantiles subsidiados por el Mides. Tampoco se sabía la cantidad de instalaciones que tenían niños y adolescentes tutelados por esa entidad. Hay más controles en un refugio para mascotas... Queda claro que hay mucha gente que no hizo bien el trabajo que le correspondía.

TUTELA. La diputada Alexandra Brenes considera que es “indignante” que la directora del Senniaf, Ana Melinda Fábrega, se mantenga en el cargo y ni siquiera haya sido suspendida temporalmente. “Eso es encubrimiento institucional”, exclamó. Todas esas supervisiones, interdicciones e inspecciones anunciadas por la junta directiva de la institución como parte de un “plan de acción” serán de la mano de la actual directora. Parece que ignoran al bueno de Murphy, que dijo que todo lo que puede salir mal —como allí— saldrá mal.