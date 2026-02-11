Exclusivo Suscriptores

PASOS. La Comisión de Credenciales de la Asamblea acordó modificar el quórum del pleno legislativo. También que se transmitan las sesiones y se divulgue la agenda de discusión de todas las comisiones de trabajo. Bien por la transparencia, aunque todavía falta introducir cambios en otros temas.

FUERA. La defensa de Ricardo Martinelli solicitó la comparecencia de Fernando Carreiro como testigo en el juicio de Odebrecht, pero ayer comunicó que había cambiado de opinión. Carreiro fue sobreseído provisionalmente por la juez Marquínez y es hijo de la acusada Aurora Muradás. Lástima que ya no declarará. Su testimonio habría ilustrado uno de los primeros casos documentados en los que se hicieron arreglos para que un contratista del Estado pagara los caprichos de una de las amigas del presidente de la República y, de paso, de su hijo.

RESPALDO. Janine Prado, Roberto Zúñiga y Luis Duke participaron en la presentación del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, en el que Panamá no mostró ninguna mejora y registró una de sus calificaciones más bajas. La lectura de este informe debería ser materia obligatoria para todos los diputados y gobernantes.

¿AUTO CRÍTICA? El presidente Mulino advirtió que en Panamá hay una especie de “puerta giratoria” que permite que los delincuentes recuperen su libertad poco después de ser detenidos. Habrá jueces que dicten decisiones que favorezcan a los convictos, pero quien ha firmado intencionalmente un documento para rebajar penas y ordenar excarcelaciones es el presidente. Debería empezar por dar el ejemplo. ¿O es que hay delincuentes que sí es conveniente liberar y otros no?

CASUALIDAD. Bastó con que liberaran a Genaro y, tres días después, los del Suntracs estaban ondeando banderas, cerrando calles y paralizando obras. Es muy difícil pretender que esto sea una coincidencia.

FANTASMA. Según el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, el Suntracs “no existe”. En teoría, no le falta razón: el movimiento no tiene convención colectiva, no recauda cuotas sindicales, su sitio en internet está suspendido y el paradero de algunos dirigentes es incierto… Pero aún así, cierran obras y fastidian a los demás. Son como un resfriado mal cuidado, que hay que aguantar y esperar a que pase.

BIENVENIDA. Regresó de Dubái el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. Estuvo fuera por casi 10 días. No sería mala idea que estos viajes coincidieran con los recesos o feriados largos, como los carnavales.