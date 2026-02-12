Exclusivo Suscriptores

BÚSQUEDA. La abogada Alma Cortés, defensora de Martinelli, pretendía que el Tribunal Electoral proporcionara la dirección residencial de la excomisionada Damaris Rodríguez para obligarla a comparecer en el juicio de Odebrecht. Pero ninguno de ellos se quejó porque no aparecieron los testigos de Brasil. Al fin y al cabo, esa es la doble moral que siempre ha rodeado a su defendido.

TIC TAC. Se supone que el viernes es el último día del juicio de Odebrecht, pero es imposible que en una sola jornada se tome declaración a un testigo (si es que aparece…) y que la fiscal, el querellante y los abogados de 19 acusados hagan sus alegatos. El tiempo no da, aunque a cada uno le asignen media hora. Ojalá no terminen sesionando el martes de Carnaval.

AL GARETE. Parece que Genaro López se movía a sus anchas mucho antes del cambio de medida cautelar. Incluso, en la audiencia de la semana pasada, se presentó sin escolta policial, pese a que entonces se suponía que estaba en detención domiciliaria. Cuando el fiscal preguntó por esta irregularidad, la juez de garantía Ninoska Montero respondió que ella lo autorizó. Esto merece una explicación por parte del Órgano Judicial.

APELACIÓN. Por cierto, hoy es la audiencia para revisar la medida cautelar de detención domiciliaria impuesta a Gaby Carrizo. Seguro que él sí llega al juzgado escoltado y esposado.

TATEQUIETO. En la sesión del pasado miércoles, Camacho se abstuvo de someter a votación (en primer debate) el proyecto de Jamis Acosta que permitiría a Martinelli solicitar que la Corte revise su condena por blanqueo en el caso New Business. O entendió que no tenía los votos o en San Felipe le explicaron que eso era un disparate.

DESDÉN. Por segunda ocasión, no hubo quórum para citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, a la Asamblea. Ayer, 31 diputados votaron a favor, pero se necesitaba el voto de 36. ¿Acaso la línea de algunos partidos es ahora contra los niños tutelados por el Estado?