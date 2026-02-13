Exclusivo Suscriptores

DIFERENCIAS. En Etesa, como que los números no cuadran, al menos en las planillas abiertas al público. Resulta que el pasado gerente general de esta empresa estatal se ponía un sueldazo mensual, según las planillas publicadas, de casi $14 mil, más gastos de representación, lo que sumaba, en total, $16 mil 363 al mes. Pero el actual, según los mismos documentos, tiene un sueldo de apenas $4 mil 210. Los gastos de representación no están en línea, por lo que se ignora cuánto gana en total. Pero hay un gerente departamental (el de Normas Calidad y Procesos) que gana casi mil dólares más que el gerente general. Algo huele muy mal aquí.

RELAJO. Los mismos documentos revelan que en agosto de 2024, el nuevo gerente entró con un salario de $4 mil mensuales, pero un mes después le pagaron $7 mil, y para finales de 2025, terminó con sueldo de $4 mil 210. ¿Alguien puede explicar si hubo una rebaja de ingresos para el gerente general o es que el actual no merece el sueldazo de antes o es dizque austeridad? ¿O es que hay ingresos que no aparecen en la planilla? Aclaración, por favor.

CONTINUIDAD. Ahora que Hutchison le ha enseñado sus afilados colmillos a Maersk –que debía asumir la administración de los puertos de Cristóbal y Balboa una vez quedara en firme la sentencia de inconstitucionalidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra de su concesión portuaria– ¿tendremos que esperar el final del asueto de Carnaval para conocer la reacción del Gobierno? Este es el equivalente del culeco gubernamental, en el que Hutchison le ha echado un cisterna de agua fría al Gobierno y encima, lo ha dejado congelado.

¡WAO! Hablando del Carnaval, Gaby Carrizo tendrá que pasarlo en casa. No podrá ir al Manguito porque le negaron una reconsideración de su medida cautelar: arresto domiciliario. La buena noticia es que el tiempo que pase en casita se lo restarían de una condena carcelaria si resulta que no puede justificar sus bienes. Por cierto, Carrizo, que vivía modestamente en Penonomé, tuvo ingresos de $7.1 millones mientras fue vicepresidente. ¡Eso sí que es un salto! Si él, que pasó casi por ignorante en las pasadas elecciones hizo esa plata, imagínese lo que pueden hacer las personas que sí saben multiplicar. Difícil explicarse cómo es que seguimos siendo un país pobre cuando un funcionario casi ignorante es capaz de hacer millones.