TACAÑERÍA. En plenos carnavales, la Fedebeis comunicó que recortaría a la mitad los viáticos de los jugadores de los cuatro equipos semifinalistas del Campeonato Juvenil. ¿Dónde irá a parar la diferencia? ¿A Bocas?

BURLA. Raúl Pineda la ha emprendido contra los bancos, ya que, según él, por ahí “pasan” los millones de dólares provenientes de actos de corrupción que involucran a contratistas del Estado. Y el dinero de las empresas vinculadas a su hijo Rico, ¿dónde lo guardan? ¿Debajo del colchón? ¿En un caleto?

REPROCHE. Desde la cárcel colombiana La Picota, David Murcia Guzmán ha dado declaraciones en las que acusa a su antiguo abogado, ahora aspirante presidencial, Abelardo De la Espriella, de haberle robado al menos $1.6 millones. Aquello habría ocurrido hace 18 años, cuando Murcia Guzmán fue capturado en Panamá y extraditado a Estados Unidos. Ahora señala que nunca hubo una solicitud de Interpol para su aprehensión. Para colmo, De la Espriella parece ser el nuevo mejor amigo de Martinelli en Colombia y, aunque eso no convierte en verdad lo que dice Murcia, tampoco ayuda a ponerlo en duda.

TOLDO. El Ministerio de Seguridad está “invitando” a la presentación de Alejandro Torres y Las Estrellas del Ritmo, como parte del “Tour Firmeza”, en la Gran Terminal de Transporte de Aguadulce, el próximo 28 de febrero. ¿Por qué ese ministerio está patrocinando un evento de música típica? ¿Acaso ya se aburrieron de las compras a Fallabella?

FIRMA. Omar Castillo tomó posesión del cargo de subcontralor y, una semana después, ya le habían delegado la firma para autorizar trámites relacionados con el manejo de las cuentas bancarias oficiales y de las cajas menudas de las entidades públicas. Como si estuvieran jugando a la ruleta rusa con las finanzas del Estado.