TRADICIONES. Esta semana, coincidieron las celebraciones de la cuaresma, el Ramadán y el año nuevo chino. Así como hay quienes invierten el tiempo en poner a países en listas discriminatorias, ¿alguien habrá pensado cómo aprovechar esta conjunción de eventos para unir voluntades y resolver las diferencias que irracionalmente nos saparan tantas veces?

IRONÍA. En noviembre pasado, la Autoridad de Pasaportes anunció que emitiría pasaportes “en casos de urgencia”, en una oficina habilitada en la terminal 1 del aeropuerto de Tocumen. Este “servicio exprés” tendría un costo adicional de $75, con la promesa de que la nueva libreta estaría lista en una hora. Pero en carnavales, uno de los periodos del año en el que se podrían presentar más “urgencias”, estaban cerrados. La última vez que prestaron el servicio fue el pasado viernes y solo hasta las 11:00 a.m. Según esta entidad, la decisión obedece al Decreto Ejecutivo 3 de 2026, en el que el Mingob ordenó el cierre de las oficinas públicas por la celebración de los carnavales. No obstante, ese mismo decreto indica excepciones para aquellas que presten servicios en recintos aeroportuarios. Moraleja: si usted tiene una emergencia, ojalá que no sea en carnavales, Semana Santa, fiestas patrias, navidad o año nuevo.

RENDICIÓN. Terminó la farra, pero la Alcaldía de Panamá todavía no informa cuánto costaron los artistas, las tarimas, los cisternas, los baños portátiles y demás elementos utilizados en el “festival carnavalístico”. No hay rastro de estos gastos ni en Panamá Compra ni en el portal de la alcaldía. Ojalá este informe no quede enterrado, como la sardina.

MUDO. El presidente Mulino no tendrá conferencia de prensa este jueves. La semana pasada tampoco hubo. No será por falta de temas de interés nacional. ¿Entonces? ¿Acaso le teme a algo?

VIEJOS TIEMPOS. Popi (que ahora se autopromociona como “La marca P”) y Baby se mostraron públicamente en medio del carnaval de Parita, de brazo echado en un cisterna. ¿Será que la marca “P” es por el PH? Total, la “ha” es muda.