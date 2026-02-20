Exclusivo Suscriptores

GOMA 1. La Asamblea sigue de asueto por carnaval. Ayer no sesionaron ni las comisiones permanentes ni el pleno legislativo. Todo está en pausa. Seguramente, mucha gente ni notará la diferencia.

GOMA 2. Los diputados ya tienen un montón de días en los que no trabajan. El pleno sesiona, si acaso, cuatro días a la semana (de lunes a jueves) durante ocho meses al año (los otros cuatro están “en receso”). A eso hay que descontar el pocotón de feriados, en los que también desaparecen: carnavales, fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo, etc. Y da igual si sesionan o no, ya que nadie les descuenta las ausencias. ¿Ya ven por qué es importante modificar el reglamento interno?

DEFENESTRADO. La comidilla de la semana ha sido la detención del príncipe (que ya no lo es) Andrés de Inglaterra por compartir información confidencial con Jeffrey Epstein, cuando ejercía como enviado especial para comercio internacional del gobierno británico, entre los años 2001 y 2011. Precisamente, en el ejercicio de esas funciones, visitó Panamá en febrero de 2010. En otros países, ni aunque hayas sido príncipe te salvas del alcance de la ley. En Panamá, te crees un príncipe y eso es suficiente para que nadie se meta.

TIRRIA. La Contraloría comunicó que sorprendió en Penonomé a dos buses oficiales de la junta comunal de Tocumen, que, aunque circulaban con el respectivo salvoconducto, este no especificaba cuál era la misión oficial que atendían ni quién estaba a cargo de la misma. La junta replicó que ambos transportaban a los participantes de un retiro espiritual. Qué raro que la Contraloría inspeccionó 1,562 vehículos oficiales en su operativo de carnaval, pero el único caso que identifica con nombre propio sea el de la junta comunal de Tocumen. Que la representante sea una militante de Vamos es una simple coincidencia.