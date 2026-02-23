Exclusivo Suscriptores

DIVISIÓN. Aunque APM Terminals, una filial de la naviera Maersk, había expresado su disposición a administrar los puertos de PPC, finalmente solo asumirá la conducción del de Balboa. De la operación de Cristóbal se encargaría MSC. El plan será puesto en marcha en cuanto salga en la Gaceta Oficial el fallo que declaró inconstitucional el contrato de PPC.

DÍA D. Cuando la decisión de la Corte sea publicada en la Gaceta, PPC quedaría sin sustento legal para mantener la concesión de los dos puertos. A partir de ese momento, esas infraestructuras serán oficialmente la manzana de la discordia con el gigante asiático.

RECTA FINAL. Este lunes se reinicia el juicio de Odebrecht, con la etapa de alegatos. La fiscalía ha pedido un día completo para explicar la avalancha de hallazgos relevantes desde que inició la investigación, hace 11 años, y la relación de estos acontecimientos con el delito de blanqueo de capitales y los acusados. Mientras tanto, los abogados defensores intentarán desacreditar con tecnicismos la actuación del Ministerio Público y algunos incluso hablarán del mundo color de rosa en el que viven sus respectivos representados y de lo buenos que son. Si a alguien le quedan dudas en medio de estas versiones, no sería mala idea que repase la miniserie El Mecanismo, en Netflix.

ADVERTENCIA. En la demanda que el capítulo panameño de Transparencia Internacional presentó contra la Ley 429 de 2024 (la cual flexibilizó los requisitos de ingreso a la carrera legislativa), el procurador Gómez Rudy advirtió que esta es inconstitucional. Esa opinión, ¿la habrá leído ya el pleno de la Corte?

PRIMAVERA. Jaime Caballero, en detención domiciliaria en Boquete. Genaro López, con reporte en el juzgado los viernes de cada semana. Saúl Méndez, presuntamente en Venezuela… La dirigencia del Suntracs está mejor ahora que el año pasado. Mientras tanto, los antiguos trabajadores de Red Frog están pagando abogados y peleando en los tribunales para recuperar sus prestaciones. ¿Esa es la “puerta giratoria” a la que se refería el presidente?