Panamá, 24 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm

    MINI REPÚBLICA. El presidente Mulino ha dicho que PPC operaba su concesión como si fuera “un territorio autónomo”. Casi eran una comarca mas.

    FUERA. El Mitradel encontró que en Balboa y Cristóbal hay unos 7,000 trabajadores, pero apenas 1,342 estaban en la planilla de PPC. El resto se repartía entre empresas subcontratadas. Nadie sabe ahora quiénes son los responsables. Este debe ser un nuevo concepto de la economía circular.

    VIVEZA. Aunque PPC insiste en que realizó inversiones por $1,800 millones, el gobierno hará sus propios avalúos. Por lo pronto, hay que prestar especial atención a las grúas: ahora resulta que están leasing y solo tienen capacidad para atender a los buques postpanamax. ¿Nadie se dio cuenta de eso cuando le prorrogaron el contrato?

    PLAN B. Si la Corte no hubiese fallado en contra de la concesión, PPC se habría tenido que ir de todos modos: el Ejecutivo ya se había planteado presentar un proyecto en la Asamblea para modificar el contrato-ley prorrogado en 2021. Nadie sabe cuánto nos habría costado eso… Menos mal que la Corte declaró que sí era inconstitucional.

    ESFINGE. A propósito de la AMP, Mulino ha dicho que el anterior administrador, Noriel Arauz, hizo una inversión “faraónica” con el acondicionamiento de la nueva sede en Diablo Heights. El pasado domingo, hizo un recorrido por esas instalaciones y encontró que ahí había un gimnasio “que le hace competencia a Power Club”. Así nos enteramos de que el presidente ha ido al gimnasio… También habilitó un centro de salud exclusivamente para el personal. ¿Qué se curaban ahí? ¿La goma?

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. Leer más
    • Luis Acevedo, el hombre de negocios y operador del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo. Leer más
    • MEF aclara pago sobre el Cepadem y la fase en que se encuentra el Cepanim. Leer más
    • PASE-U: estos son los sitios y centros de pago habilitados para este lunes 23 de febrero por el Ifarhu. Leer más
    • Fallo contra el contrato de PPC ya está en firme; se formaliza caída de la concesión portuaria. Leer más
    • La Corte Suprema bajo escrutinio: salarios elevados, blindaje de actas y estabilidad sin concurso. Leer más
    • Aprehenden a dos exfiscalizadores de la Contraloría y un funcionario del ISA por presunto peculado en proyecto de cacao. Leer más