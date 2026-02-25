Panamá, 25 de febrero del 2026

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm

    COPIONES. El presidente Mulino sostiene que, tras lo ocurrido con PPC, hay “mercenarios a la caza de nuevas demandas de inconstitucionalidad”. Reescribiendo el refrán, andan pescando en puerto revuelto.

    RORI. El pasado martes, la Comisión de Credenciales retomó la discusión de las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional, después de dos semanas de asueto. Los días de parranda parecen haber servido para refrescar muchas de las razones por las que no les ha dado la gana de modificar nada.

    LUCRO. En casi 30 años de concesión, PPC únicamente pagó $483 millones al Estado panameño, lo que, según la auditoría de la Contraloría, causó un perjuicio al país de $853 millones. Tampoco se recibió un centavo por aquellos servicios que PPC cedió a otras empresas ni por el alquiler de espacios. Cada vez se compartían menos ganancias, pese al aumento en el número de contenedores movilizados. El ministro Felipe Chapman considera que, en un arbitraje, Panamá puede probar el lucro cesante o los ingresos perdidos. Hablando de arbitraje, ¿quién va a pagar todo eso?

    TÚNEL. El alcalde Mayer Mizrachi presentó una propuesta a The Boring Company, una empresa de Elon Musk, para construir un túnel peatonal “debajo del Canal”, de 0.6 millas de longitud. Según sus cálculos, por allí se movilizarían entre 25,000 y 45,000 personas por día. Esa idea tan fantástica, ¿ya fue comunicada a la ACP?

    BARISTAS. En la sede del Ministerio de Gobierno han inaugurado una cafetería operada por 80 privados de libertad, capacitados por el Hotel Panamá. El Café Presidente —como se llama— fue inaugurado por la primera dama, Maricel. No estaría mal replicar la iniciativa en otras instituciones.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


