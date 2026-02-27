Exclusivo Suscriptores

COLADO. El abogado Carlos Antúnez, que representa al Ministerio de Seguridad Pública como querellante en el juicio de Odebrecht, se sumó a la petición de la fiscalía en cuanto a la absolución de 5 de los 21 procesados. No obstante, añadió una sexta absolución: la del acusado Juan Antonio Niño, amigo personal del presidente Mulino. ¿Quién le habrá pedido ese favor? ¿El jefe de su jefe?

CANTINFLAS. El abogado Roger Tejada, defensor de la andorrana Cristina Lozano, inició sus alegatos expresando su admiración por la juez Baloisa Marquínez, su agradecimiento al personal del Órgano Judicial, su respeto por las tres fiscales, su reconocimiento por la transmisión del juicio en redes sociales… El desmesurado acto de zalamería llegó a tal punto que colmó la paciencia de uno de sus colegas, quien no pudo aguantar las ganas y exclamó: “¿Eso qué importa? Entra en materia…” No le mandó saludos a Trump y Xi Jinping porque no se le ocurrió.

NECIO. Jamis Acosta advirtió que insistirá hasta que le aprueben la propuesta legislativa que permitirá que Martinelli pueda solicitar la revisión de su condena por blanqueo de capitales en el caso New Business. ¿Será que ese es un trabajo contra resultado?

OMISIÓN. El CEN del PRD emitió un comunicado en el que advierte que se mantendrá vigilante para que se garanticen los puestos de trabajo en Balboa y Cristóbal, y pidió auditorías periódicas, obligatorias y públicas en ambos puertos. Lástima que ese súbito interés sea ahora. El comunicado hubiese estado más completo si añadieran las explicaciones correspondientes sobre el origen de Servi Estiba.

CERTIFICACIÓN. El presidente Mulino considera que los de PPC son unos arrogantes. Lo dice alguien que sabe mucho del tema.