Exclusivo Suscriptores

DIGESTIÓN. Este fin de semana, en el festival gastronómico Sabores de Colón, que celebra la organización Reto por Colón, coincidieron Martín Torrijos, Juan Carlos Varela y Ricardo Lombana. No fue el Loco, porque está en Colombia, en su exilio dorado gracias a la “puerta giratoria” de la que habla el presidente.

AYUDA. En el último día del juicio del caso Odebrecht, la defensa de Martinelli aportó documentos oficiales expedidos recientemente por las actuales autoridades. Por ejemplo, había una nota de Jorge Isaac Escobar, director de Fiscalización General de la Contraloría, en la que certifica que no hay casos que vinculen a Martinelli con algún daño o perjuicio al Estado. Esa nota está dirigida a Jessica Canto, asesora en la Asamblea Nacional y abogada de algunos privados de libertad de Punta Coco. Que Canto aparezca en el juicio, no se sabe si es un salvavidas o un ancla para Martinelli.

ALTERADO. Algo insólito es que, en sus alegatos, el abogado Carlos Carrillo, defensor de Martinelli, en lugar de hablar, le gritó a Baloisa Marquínez y hasta cuestionó su designación como juez del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. Cualquier despistado habría pensado que alegaba en un caso contra Marquínez.

RIEGO. Y como si se tratara de un mundo paralelo, el mismo día que concluía el juicio de Odebrecht, el presidente Mulino reinauguró el sistema de riego Remigio Rojas, en Chiriquí, uno de los primeros contratos que se adjudicó Odebrecht en Panamá. Con el presidente estaba el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera. ¿Alguien investigó bien si aquí también hubo coimas?

ADIÓS. El exdiputado Yassir Purcait renunció formalmente al PRD. Finalmente. Eso no significa que se retire de la política, ya que anunció que buscará otros escenarios en los que exista “verdadera libertad de pensamiento”.

FONDOS. En 2025, al Meduca se le asignó un presupuesto de inversión de $1,652.7 millones, pero en todo el año solo ejecutó el 17.2%. Si su hijo regresa esta tarde con quejas sobre el estado de la escuela o de sus equipos, sepa que no es por falta de recursos.