OCULTO. El Ministerio de Gobierno todavía no ha presentado a la Asamblea el proyecto para penalizar (con hasta seis años de prisión) el uso de capuchas y máscaras en las manifestaciones públicas. Después de todo el escándalo, es probable que la propuesta no llegue.

HUNDIMIENTO. Ayer fracasó un nuevo intento para citar a la Asamblea al administrador de la AMP, Luis Roquebert. Solo 23 diputados votaron a favor; hubo un voto en contra: el de Camacho. Esto ya no debe sorprender a nadie.

OLVIDO. Por cierto, hace dos semanas, la Asamblea acordó citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que responda un cuestionario de 43 preguntas sobre el Senniaf. No obstante, todavía se desconoce en qué fecha comparecerá. ¿Ese era el sofoco?

DESCARO. Desde la cuenta en Instagram a nombre de I Star Pty, una marca registrada del Municipio de Panamá, se está promoviendo la compra de útiles escolares de los almacenes el Titán. ¿Será que esta gente no conoce el significado de “peculado de uso”?

EMPLAZAMIENTO. En su visita oficial a México, el canciller Javier Martínez Acha invitó a ese y a otros 12 países a adherirse al tratado de neutralidad del Canal. En la lista no está China. Si no lo firmó antes, ahora menos.

AQUELARRE. El estadio Mariano Bula será inaugurado el próximo viernes 13… Mal augurio. En 2024, el director de Pandeportes, Miguel Ordoñez, dijo que esta obra tenía el dudoso honor de ser “el equilibrio contractual más alto que se ha pagado en la historia de Pandeportes”. Ojalá en la ceremonia de apertura no aparezcan Odila y Freddy Krueger.