CAMACHADA 1. El diputado Camacho presentó una propuesta para declarar la “inapelabilidad” de las sentencias absolutorias (no de aquellas condenatorias) dictadas en primera instancia y limitar la capacidad del Ministerio Público y de la parte querellante para recurrirlas. O sea que, si el sujeto procesado es bueno intimidando o acosando a un juez, está hecho.

CAMACHADA 2. Por un lado, Camacho quiere eliminar las oportunidades de apelar sentencias absolutorias, pero, por el otro, su copartidario Jamis Acosta quiere modificar el Código Procesal Penal para que Martinelli pueda solicitar a la Corte que revise su condena por blanqueo de capitales en el caso New Business. ¿Por qué mejor no colocan el nombre y apellido de la persona a la que quieren beneficiar con sus disparates legislativos y así nos ahorramos la discusión de por qué en algunos casos sí es bueno recurrir a otras instancias y en otros no?

FINALMENTE. Patsy Lee, diputada electa por el Partido Popular, se unirá formalmente a la bancada de Vamos. Ya era hora.

TIMING. El Consejo de Gabinete autorizó al canciller Martínez Acha a que presente en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que adopta el acuerdo de servicios aéreos entre Panamá y el Reino de Arabia Saudita. Según una nota de prensa, esta iniciativa fortalecerá la interconectividad, el comercio, la atracción de inversiones y el flujo turístico con Medio Oriente, una región que actualmente está bajo el asedio de Irán. Muy mal sentido de la oportunidad…

De Izq. a Der.: el contralor Anel Flores; el vicepresidente de la CSJ, Olmedo Arrocha; la magistrada presidenta María Cristina Chen Stanziola; la representante de la OCDE, Tatyana Teplova, y Maribel Cornejo, presidenta de la Sala Penal de la CSJ. Foto tomada de @organojudicial.gob.pa

AYUDA. La jefa de la división de Relaciones Globales, Inclusión y Justicia de la OCDE, Tatyana Teplova, sostuvo una reunión con la junta directiva de la CSJ y el contralor Anel Flores. La reunión se centró en profundizar la cooperación para fortalecer la independencia y eficiencia del sistema judicial. Ojalá que este sea el eslabón definitivo en la larga cadena de acciones emprendidas por Panamá para alcanzar una conformidad que parece que jamás va a llegar.