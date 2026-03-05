Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

CANTAMAÑANAS. El alcalde Mayer Mizrachi admitió que propuso la construcción de un túnel en el Canal de Panamá sin siquiera haber consultado a la ACP. Es decir, no sabe si ese proyecto es viable ni si obtendrá los permisos.

SALVADO. Han fracasado por lo menos cuatro rondas de votación para citar al administrador de la AMP, Luis Roquebert, a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la tapadera? ¿Qué esconden?

MISTERIO. La bancada oficialista se opone a la citación de Roquebert con la excusa de no entorpecer las “investigaciones”. ¿Qué investigación es esa? ¿Cuáles son los cargos? ¿Cuál es la entidad que investiga? El país no sabe nada al respecto. Si nos informaran, incluso podríamos ayudar con pruebas.

PALOTE. El eje del mal se encargó de bloquear la propuesta del diputado Roberto Zúñiga para que se pudiera sancionar a aquellos ciudadanos particulares que incurran en el delito de enriquecimiento injustificado. Si la norma lo permitiera, hasta las periquitas habrían tenido que rendir cuentas.

CHIFEO. Ana Melinda Fábrega renunció como directora de Senniaf el mismo día en que debía acudir a la Asamblea, a presentar un informe de su gestión ante la Comisión de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia. Se va, pero todavía tendrá que responder en el Ministerio Público por la denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes.

DESMEMORIADO. Camacho dice que nadie se acuerda de Dalvis Xiomara Sánchez, a.k.a. “durodólares”, la exsecretaria administrativa de la Presidencia condenada por enriquecimiento injustificado. Según ese razonamiento, dentro de 20 años los panameños no deberían acordarse del loco.

ALERTA. Según la diputada Brenes, la nueva directora de Senniaf, Otilia Rodríguez, fue denunciada por supuestamente entregar menores de edad bajo tutela del Estado, sin atender el debido proceso Si ese señalamiento es cierto y el Ejecutivo no corrige, estaría cometiendo un error mayor.