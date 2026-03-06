Exclusivo Suscriptores

MORDAZA. Una fiscal ha concedido una “orden de protección” a Roberto y Ramón Carretero, que impide que la periodista Sabrina Bacal informe sobre sus actividades. Otro clavo más al ataúd de la libertad de prensa en Panamá.

ADIÓS. En dos días renunciaron el viceministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Francisco Ameglio; la directora del Senniaf, Ana Melinda Fábrega, y el director del Idaan, Rutilio Villarreal. ¿Cuáles serán las tres renuncias de la próxima semana?

SEQUÍA. Rutilio no pegaba una. Hace unos meses dijo que el agua de La Villa era potable, pero el presidente Mulino había recomendado no usarla para consumo humano. No se sorprendan si su repentina partida es consecuencia de la escasez en Azuero. Gota a gota, hasta la paciencia se agota.

ADVERTENCIA. La juez Águeda Rentería dispuso que el juicio por las irregularidades en los contratos adjudicados a FCC y Odebrecht (para rehabilitar el Casco Antiguo y la Domingo Díaz) se desarrolle sin la presencia de periodistas en la sala y sin transmisión en directo a través de las redes sociales. Rentería es la misma juez que absolvió a 185 imputados (incluyendo a Ricky Fábrega y Ventura Vega) en el caso de la compensación de los diablos rojos. También favoreció al exministro Federico Suárez (entre otros) en el proceso por las irregularidades en la rehabilitación de la autopista Arraiján–La Chorrera y decretó la nulidad del caso granos del PAN. ¿Para eso es que quiere sesionar a puerta cerrada?

LAMENTO. Yamireliz Chong (que en enero registró una asistencia de 100%) explicó que participó en todas las reuniones convocadas para discutir el proyecto de ley 80, que adopta medidas de protección para los cascos antiguos de Panamá y Colón. Además, estudió la propuesta y propuso modificaciones que fueron incorporadas… Pero cuando el pleno votó el proyecto en segundo debate, ella había abandonado la sala, junto a toda la bancada de Vamos, en protesta por la negativa a citar al administrador de la AMP. Moraleja, el que se fue para Sevilla.