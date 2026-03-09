Exclusivo Suscriptores

ERRATA. France24 logró poner en tres palabras la imagen representativa de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con un post en su cuenta en Instagram en el que identificó al presidente de Panamá como “Ricardo Martinelli Mulino”. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto de verdad en ese gazapo? ¿Habrá sido una simple equivocación o será la verdad tratando de salir a flote?

IDILIO. En la cumbre “Escudo de las Américas”, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que el Canal de Panamá es “su canal favorito”. Seguramente eso también decía CK Hutchison.

TERROR. En el juicio por presunto peculado en los contratos de remodelación del Casco Antiguo y de la vía Domingo Díaz, la fase de alegatos empieza este martes 10 de marzo. El primer turno lo tiene la Fiscalía Especial Anticorrupción. En la agenda de la juez Águeda Rentería está que el juicio debe concluir el próximo viernes 13… No sabemos si eso es un augurio de la suerte de los acusados o del pueblo panameño frente al resultado.

ENIGMA. En la cumbre de Miami, los presidentes participantes firmaron un acuerdo militar para erradicar los carteles de drogas. “La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Tienes que usar tu ejército”, dijo Trump a los mandatarios firmantes. Pero, si Panamá, por mandato constitucional, no tiene ejército, entonces, ¿qué está aportando a esa coalición? ¿Su posición estratégica? Lo mejor sería que la Presidencia de la República transparente este asunto, divulgue cualquier documento firmado y corte las especulaciones de raíz.

NOSTALGIA. Mientras el presidente Mulino compartía en la cumbre de Miami, el loco divulgó un carrusel de sus fotos con Trump. Todas se remontan al siglo pasado. Junto a esas imágenes habría quedado bien bonita una de la decisión del Departamento de Estado de la primera administración Trump, que lo puso de patitas en un avión de vuelta a Panamá.