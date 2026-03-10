Exclusivo Suscriptores

THE MASK. Finalmente, este lunes 9 de marzo, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, llevó a la Asamblea el proyecto que penaliza con prisión el uso de máscaras y capuchas en manifestaciones y protestas. Vamos a ver cuánto tiempo tarda la Comisión de Gobierno en incluirlo en la agenda del día.

TURBINA. La Presidencia divulgó la resolución del Gabinete en la que se aprueba la compra de un helicóptero a Agusta Westland por casi $10.2 millones. En el documento se indica que la aeronave será utilizada para atender misiones humanitarias. Eso mismo dijeron cuando utilizaron donaciones de Taiwán para adquirir el avión Embraer Legacy 600, en la administración Martinelli. Al final, el aparato terminó transportando periquitas y cosas de esas.

OLIVO. Pérez Barboni dice que está tratando de “que las aguas se calmen” con Yamirelis Chong, luego del rifirrafe de la semana pasada por la votación, en segundo debate, del proyecto de ley sobre incentivos en los cascos antiguos de Panamá y de Colón. No obstante, Pérez Barboni insistió en que no hay una buena razón para que un diputado se marche del pleno durante una sesión. “El panameño espera que estemos ahí en todo momento”. Menos mal que no quiere más broncas.

CHIFEO. La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, debe acudir a la Asamblea este martes, para presentar la memoria de la institución correspondiente al año 2026. Sin embargo, todavía no responde el cuestionario de 43 preguntas que le enviaron hace un mes y ni siquiera hay fecha para su eventual comparecencia. ¿Cuál es el orden de prioridades?

TORTOLITOS. Ante las críticas por acompañar al presidente Mulino en sus citas oficiales en el extranjero, la primera dama respondió que es parte de su dinámica de pareja. “Siempre lo he acompañado en todos sus viajes”, respondió en el programa Debate Abierto. ¿Acaso también lo acompañó a Costa Rica, en aquel viaje que Mulino realizó una semana antes de las elecciones, con Falabella o Michael Soto Movilla? ¿O es que esa regla de viajar juntos aplica a partir del momento en que se convirtió en gobernante?