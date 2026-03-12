Exclusivo Suscriptores

RECHAZO. El gerente del BNP, Javier Carrizo, solicitó el veto al proyecto de ley que propone el reconocimiento administrativo de las deudas que ya han prescrito. Ernesto Cedeño, proponente de esta iniciativa, sostiene que Carrizo quiere favorecer a las empresas de cobro que compran las carteras morosas de bancos y financieras. Si la ley ya establece que esas deudas están prescritas, ¿por qué el BNP tendría algún problema con la forma en que sean declaradas?

FIESTO. Martinelli cumplió 74 años el pasado miércoles y lo celebró con una fiesta en el Gun Club de Bogotá. Debería tener prohibido el ingreso a instalaciones con nombres así.

GRÚA. Cosco Shipping Lines, si acaso, representa el 5% del movimiento en el puerto de Balboa. Así que si suspenden o no sus servicios en esa terminal, seguramente la afectación será mucho menor de lo que aparenta.

FEUDOS. Los diputados no solo continúan depredando recursos a través de planillas abultadas, aumentos de presupuesto y oficinas VIP, sino que también siguen con la manía de crear nuevas circunscripciones. Ahora es Isaac Mosquera quien propone crear el corregimiento de Punta Alegre, en Darién, sin aportar un sustento técnico que avale la iniciativa. Si hicieran una lista de los proyectos que tienen una utilidad real, ésta sería bien corta.

DUDA. Ahora resulta que el Senniaf solo administra dos de los 48 albergues infantiles y de adolescentes que hay en todo el país. El Mides atiende cuatro y el resto (lo que representa el 87.5% del total) está en manos de organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué el Senniaf padece tantos problemas si solo administra dos? Qué triste que lo único que tienen que hacer no lo hagan bien o se lo endosen a otro.