Exclusivo

CHAMA. El director encargado del Idaan, Luis Santanach, ha tenido a bien hacerse acompañar de una venezolana cuando asiste a reuniones de trabajo. Eso no tendría nada de malo, excepto que la joven es conocida por representar a una empresa contratista de la institución. Ojalá que este triángulo lo aclare el propio director antes de que seamos nosotros quienes revelemos el nombre y de que la Antai tome nota.

TVL. Sobre el proyecto que modifica el derecho a réplica, ¿eso aplicará también a la televisora de la Asamblea como medio de comunicación? Dentro de su programación, ¿qué “prominencia” le van a dar a todas esas réplicas que podrían generarse cada vez que un diputado miente o insulta desde su curul?

REJAS. Al detenido exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, le podrían cambiar la detención provisional por una medida cautelar menos severa, alegando supuestos problemas de salud. Su nueva abogada es una de las figuras más vistosas del entorno del loco.

PADRINO. El pleno legislativo aprobó en tercer debate un proyecto que declara la dramatización de la Semana Santa Viviente de Pesé como un evento folclórico nacional y crea su patronato. El proponente es el diputado Popi Varela. Después vendrán la feria del Seco y la de la tortuga.

AFÁN. Ayer, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó un crédito adicional de $24.3 millones a favor de la Contraloría; el 90 % será destinado a gastos de funcionamiento. Todo la intervención del contralor Anel Flores —sustentación, preguntas y votación— transcurrió en menos de media hora. Queda la duda de si los diputados querían congraciarse con él o simplemente que se retirara rápido del lugar.