Panamá, 13 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm

    CHAMA. El director encargado del Idaan, Luis Santanach, ha tenido a bien hacerse acompañar de una venezolana cuando asiste a reuniones de trabajo. Eso no tendría nada de malo, excepto que la joven es conocida por representar a una empresa contratista de la institución. Ojalá que este triángulo lo aclare el propio director antes de que seamos nosotros quienes revelemos el nombre y de que la Antai tome nota.

    TVL. Sobre el proyecto que modifica el derecho a réplica, ¿eso aplicará también a la televisora de la Asamblea como medio de comunicación? Dentro de su programación, ¿qué “prominencia” le van a dar a todas esas réplicas que podrían generarse cada vez que un diputado miente o insulta desde su curul?

    REJAS. Al detenido exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, le podrían cambiar la detención provisional por una medida cautelar menos severa, alegando supuestos problemas de salud. Su nueva abogada es una de las figuras más vistosas del entorno del loco.

    PADRINO. El pleno legislativo aprobó en tercer debate un proyecto que declara la dramatización de la Semana Santa Viviente de Pesé como un evento folclórico nacional y crea su patronato. El proponente es el diputado Popi Varela. Después vendrán la feria del Seco y la de la tortuga.

    AFÁN. Ayer, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó un crédito adicional de $24.3 millones a favor de la Contraloría; el 90 % será destinado a gastos de funcionamiento. Todo la intervención del contralor Anel Flores —sustentación, preguntas y votación— transcurrió en menos de media hora. Queda la duda de si los diputados querían congraciarse con él o simplemente que se retirara rápido del lugar.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La naviera china Cosco Shipping deja de usar el puerto de Balboa. Leer más
    • Los nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digital. Leer más
    • Donante de Cortizo, vinculado a proyecto turístico paralizado por daño ambiental en Punta Chame. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • El MEF lanzará en abril la plataforma para el registro del certificado Cepanim. Leer más
    • Retiro de mesas y sillas en Casco Antiguo genera respaldo de comerciantes y llamado a prudencia. Leer más