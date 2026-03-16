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FOUL. En el partido inaugural del estadio Mariano Bula, el pasado viernes 13, no apareció Freddy Krueger, pero sí PPC. La portuaria era patrocinadora de la novena de Colón, pero su nombre desapareció misteriosamente de las camisetas del equipo. Quién habrá pedido ese retiro...

MILLAS. El avión presidencial está en Cleveland, Ohio, desde el pasado viernes, por trabajos de mantenimiento. Como la Presidencia se ha convertido en una virtual agencia de viajes y si el HP-1A no puede transportar a Mulino, ¿quién lo va a hacer? ¿Pagaremos por boletos comerciales mientras ya pagamos por el avión presidencial y su mantenimiento? Qué mal negocio…

PEREGRINOS. El diputado Jorge Herrera solicitó una partida de $10.3 millones, que será destinada principalmente a pagar el salario de personal “transitorio”, algunos con hasta 15 años laborando en la Asamblea. ¿Por qué tienen tanto tiempo laborando en esa condición? Ni que estuvieran transitando el desierto con Moisés…

MULTINACIONAL. Herrera dijo que en la Asamblea hay 107 divisiones administrativas. Alucinante. En Panamá hay más de 180 empresas SEM y ni una tiene tantas divisiones.

SOBREPESO. El presidente de la Asamblea también solicitó $260,000 para pagar combustible a los diputados, porque —según explicó— ese gasto forma parte de la “dieta” a la que tienen derecho. Una dieta forzada, en cambio, es la que debe hacer el resto de los ciudadanos para poder afrontar los nuevos precios del petróleo y sus consecuencias. Quizá lo más saludable sería poner a los diputados a dieta de las dietas.

BABOSADA. El loco propone castigar a los gobernantes y funcionarios que, “por motivos políticos”, paralicen las obras de infraestructura pública. Y para aquellos que “paralizaron” la transparencia para darle paso a las coimas, los sobreprecios y demás expresiones de la corrupción, ¿no? A todos esos, ¿qué hay que darles? ¿Un premio?