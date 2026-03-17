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HUMO. La alarma contra incendios de la Asamblea no está funcionando. Según el diputado Jorge Herrera, el mantenimiento de ese sistema no está previsto en el presupuesto correspondiente a 2026, por lo que solicitó un traslado de partida extraordinario. ¿Por qué no incluyeron ese renglón? Seguramente que con un par de promotores comunitarios menos tendrían los fondos necesarios para mantener las alarmas funcionando.

A CORRER. Los servicios de agua, aseo, electricidad, telefonía e internet tampoco fueron contemplados en el presupuesto anual del Legislativo. Herrera confesó que estos gastos fueron incluidos parcialmente, solo para los primeros meses del año. Ese presupuesto lo elaboró y sustentó Herrera. A él le correspondía reservar los fondos para pagar eso. ¿Por qué no lo hizo?

CRUSTÁCEO. Según reportes internacionales, el nieto y guardaespaldas del presidente cubano Raúl Castro, apodado El Cangrejo, ha sostenido reuniones con representantes del gobierno estadounidense a fin de resolver las históricas diferencias entre ambos países. Seguramente lo veremos menos por Panamá.

GOTA FRÍA. Paulette Thomas sorprendió a un cisterna en momentos en que se abastecía de un hidrante en Curundú. La diputada quedó patidifusa cuando el chofer del camión le mostró una nota de la Cooperativa de Servicios Múltiples del Oeste, en la que informaba al Idaan sobre la recolección de 250 mil galones de agua, pero en Chorrera. Así cualquiera tiene un negocio de cisternas.

PATALETA. PPC ahora reclama que el Estado panameño no ha dado respuesta al arbitraje que presentó ante la Cámara de Comercio Internacional y que ni siquiera ha designado abogados. Cuando ellos ignoraban a Panamá, era bueno. Pero ahora que es al revés, son unas víctimas.