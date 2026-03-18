Panamá, 18 de marzo del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Fachada de la sede central de la Defensoría del Pueblo. Cortesía

    CONCURSO. Hoy, en la Asamblea, inicia la recepción de documentos de los aspirantes a defensor del Pueblo. Los candidatos deben entregar un ensayo: una carta con los argumentos que los hacen merecedores de esa designación. Gracias, ChatGPT.

    PAVO. Finalmente, Nicolás Brea tomó posesión como director de la ATTT, mes y medio después de que un tribunal confirmara su absolución (y la de otros 184 imputados) por el delito de peculado, en el caso de las compensaciones de los buses “diablos rojos”. Brea era el secretario general de la ATTT cuando ocurrieron esos hechos. Ojalá esta vez no termine siendo investigado.

    TUPÉ. La Comisión de Credenciales de la Asamblea archivó seis querellas penales contra magistrados. Una de esas denuncias la presentó el gerente de una mueblería que, en el año 2023, fue detenido por utilizar las redes sociales para atacar e intimidar a los magistrados María Eugenia López Arias y Olmedo Arrocha. El mundo al revés.

    DE VUELTA. El 21 de enero pasado, la juez Baloisa Marquínez excluyó a Aaron Mizrachi del juicio de Odebrecht (entonces en curso), porque su abogado aportó copia de un fallo del Primer Tribunal Superior que anuló los cargos en su contra. Ahora, casi dos meses después, el pleno de la Corte desestimó un amparo de garantías que presentó Mizrachi contra el auto de llamamiento a juicio de la juez Marquínez. Por tanto, irá al banquillo. Esta es la versión panameña de Back to the Future y su estrella es Ronny McFly.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


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