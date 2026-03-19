Panamá, 19 de marzo del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Marcos Castillero.

    LECHE AGRIA. El diputado Marcos Castillero salió en defensa de la empresa costarricense Nevada, luego de que el Meduca reiterara la prohibición de utilizar leche importada en sus programas escolares. ¿Para eso sirve la curul? ¿Para defender los intereses particulares de productores extranjeros? Ahora que está de moda el derecho a réplica, sería bueno revisar el blindaje constitucional que otorga la curul. Los diputados son los únicos que dicen lo que les da la gana, sin asumir las consecuencias.

    LUCHA. Los abogados del Suntracs (dirigidos por Rolando Murgas Torraza) respondieron a la demanda presentada por el Ministerio de Trabajo (Mitradel) para formalizar su disolución. El sindicato entregó por lo menos cuatro cajas de “elementos probatorios” que acreditan que ha cumplido “en exceso” con todos sus compromisos sindicales. ¿Cuántas veces se ha disfrazado el lobo de oveja? A estas alturas, ¿quién se cree ese cuento?

    GALOPE. Este jueves se llevará a cabo la gran cabalgata de San José de David, en Chiriquí. El abanderado será nada menos que Alberto Jurado, de la constructora Bagatrac, uno de los contratistas confesos en el caso Blue Apple. Otro premio al descrédito.

    JACKPOT. Raúl Pineda confesó ayer que es un ludópata (“en recuperación”), pero durante cinco años formó parte de la junta directiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ). Eso equivale a poner a Drácula a custodiar el banco de sangre.

    MORA. Ante la ausencia de las placas vehiculares correspondientes al período 2026-2030, el Municipio de Panamá ha expedido salvoconductos temporales. El alcalde Mayer Mizrachi ha dicho que la ley le impide contratar a una empresa proveedora que no sea Chapala. Si colocaran códigos de barras, no tendríamos este problema.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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