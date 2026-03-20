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HUECO. El ministro de Obras Públicas, Luis Andrade, fue citado a la Asamblea el próximo lunes 23 de marzo, pero ya avisó que no acudirá. En su lugar, enviará por escrito las respuestas a un cuestionario sobre el desalojo de pequeños comercios en Parque Lefevre y Río Abajo, por los trabajos de ampliación de la vía España. La vieja táctica de no dar la cara.

NECIO. Ayer, Camacho llegó al pleno legislativo dispuesto a fastidiar a su colega Alexandra Brenes, de Vamos. Primero, la acusó de engavetar el proyecto de ley que crea el Inamu, aprobado en primer debate por la Comisión de la Mujer y la Familia (que preside Brenes) en febrero pasado. Y después, le lanzó varias pullas durante la discusión, en el pleno legislativo, de un proyecto de Walkiria Chandler para agilizar la tramitación de herencias. Brenes protestó, pero Camacho no se callaba, ni cuando le apagaban el micrófono. Al final, se declaró un receso hasta el próximo lunes. Pedirle a Camacho que se comporte es como pretender que un ratón deje de roer un queso.

MANADA. En la Cabalgata de San José de David, iban Juan Diego Vásquez, Javier Yap, Janine Prado, Augusto Palacios, Jorge Bloises, Pérez Barboni y Jorge González, entre otros. De paso, acortan la distancia a Boquete, donde mañana se casa Gabriel Silva.

MIGAS. Betserai Richards sostiene que una guava alimenta más que las galletas que reparten en los colegios oficiales. De paso, cuestionó al Gobierno -con prueba en mano- por gastar $29 millones en la crema, la leche y la galleta nutricional, pero $200 millones en los alimentos de los privados de libertad. En este país, come mejor el que se porta mal que el que estudia.