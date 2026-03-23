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PURO LOVE. Parece que San Valentín llegó a Panamá un par de semanas tarde. El pasado fin de semana se casaron el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera, el exdiputado Gabriel Silva, un sobrino de la expresidenta Mireya Moscoso, el hijo de la presentadora Karen Chalmers y hasta 100 parejas que se unieron en una boda simultánea en Playa Veracruz, organizada por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. Cupido, versión institucional.

VENUE. La Cresta se llenó de gala con la boda que se celebró en la embajada estadounidense. Personajes de primera línea del mundo político y artístico estuvieron allí. Entre los asistentes estaba el presidente Mulino, con algunos familiares; el alcalde Mayer Mizrachi (que llegó en su Cybertruck plateado); el canciller Martínez Acha y el vicecanciller Carlos Hoyos; los ministros Felipe Chapman, Juan Carlos Navarro y Frank Ábrego; el contralor Anel Flores, y políticos estadounidenses como María Elvira Salazar, Óscar de la Rosa y José Félix Díaz, amigos del novio. La hora loca estuvo a cargo de los hermanos Samy y Sandra Sandoval y Los Rabanes. Seguramente todos habrán pasado un buen rato, sin tener que hablar de los puertos por un día.

MMGA. En aquella boda, por cierto, había unas gorras rojas con la frase “Make Marriage Great Again”. Solo faltó que alguien emulara el famoso paso de baile del jefe del novio.

FAKE. El pasado sábado, los bomberos divulgaron en X que había ocurrido un accidente de avioneta y que ese siniestro había dejado cuatro “víctimas”, además de provocar un incendio de masa vegetal, activando un operativo en Panamá Oeste y Coclé. El pequeño detalle que omitieron es que todo era parte de un simulacro (lo cual informaron después, en mensajes posteriores). Nadie pondría en duda el delicado trabajo de los bomberos… pero eso conlleva también la responsabilidad de no alarmar innecesariamente a la población. Esto no fue muy benemérito, que digamos.